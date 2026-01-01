Implementá Tolgee con un solo clic.
Plataforma de localización de código abierto con edición en contexto e integraciones de SDK para traducir aplicaciones a múltiples idiomas.
Elegí un plan VPS para Tolgee
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Tolgee
Tolgee es una plataforma de gestión de localización y traducción de código abierto que permite a los equipos de desarrollo administrar todas las claves de traducción de sus aplicaciones en un solo lugar. Su característica destacada es la edición en contexto: los traductores pueden modificar cadenas directamente dentro de la aplicación en ejecución sin tocar los archivos de código.
Alojar Tolgee en un VPS mantiene todos los datos de traducción bajo tu control y elimina las tarifas por cadena o por usuario comunes en las alternativas SaaS. Los SDKs para React, Angular, Vue y otros frameworks se integran directamente con la plataforma, y una API REST soporta la automatización de pipelines CI/CD.
Funciones principales de Tolgee
Edición en contexto
Los traductores pueden editar cadenas directamente en la interfaz de tu aplicación en vivo, eliminando la necesidad de buscar en archivos clave.
Gestión multilenguaje
Gestioná todas las claves de traducción y sus valores en todos los idiomas de destino desde un único panel organizado.
Framework SDKs
Los SDKs oficiales para React, Angular, Vue y Svelte integran Tolgee directamente en el proceso de compilación de tu aplicación.
Traducción automática
Autocompletar las traducciones usando Google Translate, DeepL o AWS Translate para acelerar los flujos de trabajo de localización.
REST API & CLI
Automatizá las importaciones y exportaciones de traducción en pipelines de CI/CD usando la API REST o la herramienta de línea de comandos.
¿Por qué ejecutar Tolgee en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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