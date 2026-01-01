Plik es una plataforma de código abierto para compartir archivos temporales que te permite subir archivos y compartir enlaces seguros y con vencimiento con quien quieras — sin depender de servicios de la nube de terceros. Diseñada pensando en la privacidad y la flexibilidad, soporta subidas protegidas con contraseña, enlaces de descarga de un solo uso que desaparecen después del primer acceso, y cifrado de extremo a extremo usando el protocolo age.

Alojar Plik en tu propio VPS significa que tus archivos permanecen en una infraestructura que vos controlás, con períodos de retención y límites de tamaño de archivo configurables. La moderna interfaz web de Vue 3 facilita la gestión de subidas, mientras que el cliente CLI integrado permite transferencias de archivos programadas desde cualquier plataforma.