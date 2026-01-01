Implementá Plik en una instalación de 1 clic.
Plataforma escalable para compartir archivos temporales autoalojada — como WeTransfer, pero bajo tu control total.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Plik
Plik es una plataforma de código abierto para compartir archivos temporales que te permite subir archivos y compartir enlaces seguros y con vencimiento con quien quieras — sin depender de servicios de la nube de terceros. Diseñada pensando en la privacidad y la flexibilidad, soporta subidas protegidas con contraseña, enlaces de descarga de un solo uso que desaparecen después del primer acceso, y cifrado de extremo a extremo usando el protocolo age.
Alojar Plik en tu propio VPS significa que tus archivos permanecen en una infraestructura que vos controlás, con períodos de retención y límites de tamaño de archivo configurables. La moderna interfaz web de Vue 3 facilita la gestión de subidas, mientras que el cliente CLI integrado permite transferencias de archivos programadas desde cualquier plataforma.
Funciones principales de Plik
Links de archivos que expiran
Establecé un tiempo de vida personalizado en cada subida para que los archivos compartidos expiren y se eliminen automáticamente, manteniendo tu almacenamiento limpio.
Descargas únicas
Generar enlaces de un solo uso que se autodestruyen después de la primera descarga, asegurando que los archivos lleguen solo al destinatario previsto.
Cargas protegidas con contraseña
Protegé las cargas individuales con una contraseña para que solo los destinatarios con las credenciales correctas puedan acceder a los archivos compartidos.
Cifrado de extremo a extremo
Encriptá archivos del lado del cliente usando el protocolo age antes de subirlos para que ni siquiera el operador del servidor pueda leer el contenido.
Múltiples backends de almacenamiento
Almacene archivos localmente o conéctese a S3, Google Cloud Storage u OpenStack Swift para escalar la capacidad sin límites.
Soporte para cliente CLI
Subir y gestionar archivos directamente desde la terminal usando el cliente CLI de Go multiplataforma, lo que permite transferencias automatizadas y mediante scripts.
¿Por qué ejecutar Plik en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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