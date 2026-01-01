Implementá ArchiveBox con instalación en un clic.
Plataforma de archivado de internet autoalojada que preserva páginas web, videos y documentos en múltiples formatos para acceso permanente.
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Lo que podés crear con ArchiveBox
ArchiveBox es la plataforma líder de autoarchivado web de código abierto, que captura sitios web como HTML, PDF, capturas de pantalla, archivos WARC y medios extraídos para asegurar que el contenido permanezca accesible mucho después de que las fuentes originales desaparezcan. Con más de 18.000 estrellas en GitHub y desarrollo activo desde 2017, ofrece una alternativa confiable a depender de Internet Archive para el contenido que es importante para tu trabajo.
Alojar ArchiveBox por tu cuenta te da soberanía total sobre el contenido archivado — algo crítico para flujos de trabajo legales, de cumplimiento y de periodismo donde la cadena de custodia es fundamental. Vos controlás las políticas de retención, las estrategias de respaldo y los permisos de acceso, mientras que el motor de búsqueda de texto completo integrado de Sonic hace que encontrar contenido en archivos grandes sea rápido y preciso.
Funciones principales de ArchiveBox
Archivado Multiformato
Capturá cada página simultáneamente como HTML, PDF, captura de pantalla, WARC y medios extraídos, para que el contenido se conserve en múltiples formatos independientes, incluso si uno se vuelve ilegible en el futuro.
Búsqueda de texto completo
Encontrá cualquier palabra o frase en todo tu archivo al instante usando el motor de búsqueda Sonic integrado, sin navegar manualmente por las carpetas ni depender de la coincidencia imprecisa de nombres de archivo.
Reservas de turnos automatizadas
Configurá el archivado diario de fuentes RSS, listas de favoritos y colecciones de URL para que el contenido importante se preserve automáticamente sin necesidad de activación manual para cada nuevo elemento.
Amplio soporte de importación
Importá directamente desde los marcadores del navegador, Pocket, Pinboard, Instapaper y otros servicios, facilitando la migración de una lista de lectura existente a tu archivo permanente.
Renderizado de JavaScript
Archive páginas renderizadas dinámicamente y aplicaciones de una sola página utilizando el entorno de navegador NoVNC incluido, capturando contenido que los simples extractores de HTML pasan por alto por completo.
¿Por qué ejecutar ArchiveBox en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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