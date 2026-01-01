Hasta un 70% de descuento en ArchiveBox

Implementá ArchiveBox con instalación en un clic.

Plataforma de archivado de internet autoalojada que preserva páginas web, videos y documentos en múltiples formatos para acceso permanente.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS gestionado por IA
ARS 17.099 /mes
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Tenés 30 días de garantía de devolución
Implementá ArchiveBox con instalación en un clic.

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Más vendido
60% off
KVM 2
ARS 42.299
ARS 17.099 /mes
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Obtené 24 meses por ARS 410.376 (precio regular: ARS 1.015.176). Se renueva a ARS 30.299/mes.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
70% off
KVM 4
ARS 76.399
ARS 23.299 /mes
Elegir plan
Obtené 24 meses por ARS 559.176 (precio regular: ARS 1.833.576). Se renueva a ARS 58.199/mes.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS 139.599
ARS 46.599 /mes
Elegir plan
Obtené 24 meses por ARS 1.118.376 (precio regular: ARS 3.350.376). Se renueva a ARS 100.899/mes.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS 42.299
ARS 17.099 /mes
Elegir plan
Obtené 24 meses por ARS 410.376 (precio regular: ARS 1.015.176). Se renueva a ARS 30.299/mes.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
70% off
KVM 4
ARS 76.399
ARS 23.299 /mes
Elegir plan
Obtené 24 meses por ARS 559.176 (precio regular: ARS 1.833.576). Se renueva a ARS 58.199/mes.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS 139.599
ARS 46.599 /mes
Elegir plan
Obtené 24 meses por ARS 1.118.376 (precio regular: ARS 3.350.376). Se renueva a ARS 100.899/mes.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con ArchiveBox

ArchiveBox es la plataforma líder de autoarchivado web de código abierto, que captura sitios web como HTML, PDF, capturas de pantalla, archivos WARC y medios extraídos para asegurar que el contenido permanezca accesible mucho después de que las fuentes originales desaparezcan. Con más de 18.000 estrellas en GitHub y desarrollo activo desde 2017, ofrece una alternativa confiable a depender de Internet Archive para el contenido que es importante para tu trabajo.

Alojar ArchiveBox por tu cuenta te da soberanía total sobre el contenido archivado — algo crítico para flujos de trabajo legales, de cumplimiento y de periodismo donde la cadena de custodia es fundamental. Vos controlás las políticas de retención, las estrategias de respaldo y los permisos de acceso, mientras que el motor de búsqueda de texto completo integrado de Sonic hace que encontrar contenido en archivos grandes sea rápido y preciso.

Empezar
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de ArchiveBox

Archivado Multiformato

Capturá cada página simultáneamente como HTML, PDF, captura de pantalla, WARC y medios extraídos, para que el contenido se conserve en múltiples formatos independientes, incluso si uno se vuelve ilegible en el futuro.

Búsqueda de texto completo

Encontrá cualquier palabra o frase en todo tu archivo al instante usando el motor de búsqueda Sonic integrado, sin navegar manualmente por las carpetas ni depender de la coincidencia imprecisa de nombres de archivo.

Reservas de turnos automatizadas

Configurá el archivado diario de fuentes RSS, listas de favoritos y colecciones de URL para que el contenido importante se preserve automáticamente sin necesidad de activación manual para cada nuevo elemento.

Amplio soporte de importación

Importá directamente desde los marcadores del navegador, Pocket, Pinboard, Instapaper y otros servicios, facilitando la migración de una lista de lectura existente a tu archivo permanente.

Renderizado de JavaScript

Archive páginas renderizadas dinámicamente y aplicaciones de una sola página utilizando el entorno de navegador NoVNC incluido, capturando contenido que los simples extractores de HTML pasan por alto por completo.

¿Por qué ejecutar ArchiveBox en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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