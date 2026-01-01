Implementá AList con instalación de un clic.
Servidor de archivos autoalojado y WebDAV que unifica docenas de proveedores de almacenamiento en la nube detrás de una única interfaz web.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con AList
AList es un programa de listado de archivos de código abierto que unifica el almacenamiento local y las unidades en la nube bajo una única interfaz web. Soporta más de 30 backends de almacenamiento —incluyendo OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV y muchos proveedores regionales—, permitiéndote navegar, previsualizar y descargar archivos de todos ellos sin cambiar de aplicación ni iniciar sesión repetidamente.
Alojar AList en tu propio VPS mantiene las credenciales de almacenamiento y las políticas de acceso bajo tu control, mientras expone tus archivos a través de una interfaz web rápida y un endpoint WebDAV totalmente compatible. Es una forma práctica de consolidar cuentas en la nube dispersas y unidades compartidas en una única puerta de enlace privada.
Funciones principales de AList
Backends de multialmacenamiento
Montá más de 30 proveedores — disco local, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV, y más — en un único árbol de archivos unificado.
Servidor WebDAV
Exponer cada almacenamiento conectado como un único punto final WebDAV de lectura/escritura que se monta sin problemas en macOS, Windows y clientes móviles.
Previsualizaciones en el navegador
Reproducí y previsualizá imágenes, videos, audios, PDFs, documentos de Office y código sin descargar los archivos primero.
Compartición granular
Generá enlaces compartidos protegidos con contraseña con vencimiento opcional para que los destinatarios externos solo vean los archivos que elijas.
Descargas sin conexión
Integrate con aria2 o qBittorrent para obtener archivos de URLs y torrents directamente en cualquier backend de almacenamiento montado.
¿Por qué ejecutar AList en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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