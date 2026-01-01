AList es un programa de listado de archivos de código abierto que unifica el almacenamiento local y las unidades en la nube bajo una única interfaz web. Soporta más de 30 backends de almacenamiento —incluyendo OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV y muchos proveedores regionales—, permitiéndote navegar, previsualizar y descargar archivos de todos ellos sin cambiar de aplicación ni iniciar sesión repetidamente.

Alojar AList en tu propio VPS mantiene las credenciales de almacenamiento y las políticas de acceso bajo tu control, mientras expone tus archivos a través de una interfaz web rápida y un endpoint WebDAV totalmente compatible. Es una forma práctica de consolidar cuentas en la nube dispersas y unidades compartidas en una única puerta de enlace privada.