Implementá Backrest en un clic.
UI web para restic que permite realizar copias de seguridad programadas, exploración y restauraciones accesibles desde cualquier navegador.
Elegí un plan VPS para Backrest
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Backrest
Backrest es una interfaz web autoalojada para restic, el programa de backup rápido y seguro. Integra la potente deduplicación y cifrado de restic en una interfaz de usuario (UI) limpia basada en navegador, permitiéndote crear planes de backup, programarlos con cron y restaurar archivos individuales sin tener que tocar la línea de comandos.
Como Backrest almacena instantáneas a través de restic, los backups están cifrados en reposo y son compatibles con docenas de backends de almacenamiento: disco local, almacenamiento de objetos compatible con S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP y más. Autoalojar Backrest mantiene tu configuración de backup y tus credenciales completamente bajo tu control, sin tarifas de suscripción ni dependencia de un proveedor (vendor lock-in).
Funciones principales de Backrest
Planes de respaldo programados
Definí programaciones basadas en cron por repositorio para que las copias de seguridad se ejecuten automáticamente sin intervención manual.
Restauración basada en navegador
Explorá el contenido de la instantánea y restaurá archivos o directorios individuales directamente desde la interfaz de usuario web.
Almacenamiento multi-backend
Almacene copias de seguridad en disco local, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP y más a través de backends nativos de restic.
Cifrado de extremo a extremo
Todas las instantáneas son cifradas por restic antes de salir del host, asegurando que los datos permanezcan privados en cualquier backend de almacenamiento.
Deduplicación y compresión
La segmentación definida por contenido de Restic deduplica datos entre instantáneas, reduciendo drásticamente el uso de almacenamiento con el tiempo.
¿Por qué ejecutar Backrest en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.