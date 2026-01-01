Implementá AnonUpload con instalación en un clic.
Plataforma anónima para compartir archivos que prioriza la privacidad, sin base de datos, sin cuentas y sin necesidad de seguimiento.
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Lo que podés crear con AnonUpload
AnonUpload es una aplicación liviana de PHP para compartir archivos, construida sobre un único principio: compartir archivos sin dejar rastro. No requiere base de datos, ni cuentas de usuario, y no almacena metadatos que puedan identificar quién subió o descargó un archivo. Los nombres de archivo directos nunca se exponen públicamente, y la función opcional de retardo de descarga evita el scraping automatizado antes de que los archivos lleguen a sus destinatarios.
Alojar AnonUpload por tu cuenta significa que tus archivos nunca pasan por infraestructura de terceros sujeta a solicitudes de vigilancia o mandatos de retención de datos. Vos controlás qué tipos de archivo se aceptan, qué tan grandes pueden ser las subidas y quién puede acceder a la interfaz de administración, sin depender de ningún servicio comercial de intercambio de archivos anónimo que podría registrar actividad a pesar de sus afirmaciones de privacidad.
Funciones principales de AnonUpload
No requiere base de datos
Los archivos se almacenan directamente en el sistema de archivos sin configuración ni mantenimiento de base de datos, lo que simplifica la implementación y elimina una fuente común de fugas de datos.
Nombres de archivo ocultos
Los nombres de archivo originales nunca se exponen públicamente, por lo que los descargadores no pueden inferir el contenido, la fuente o la identidad del cargador a partir de la URL o del listado de directorios.
Demora de Descarga
Configurá un período de espera antes de que los archivos se puedan descargar, evitando que los 'scrapers' automáticos recolecten las cargas antes de que lleguen a sus destinatarios previstos.
Tipos de archivo configurables
Definí una lista blanca exacta de extensiones de archivo aceptadas y establecé límites máximos de tamaño de carga de hasta 10 GB para que coincidan con tus necesidades específicas de uso compartido.
Interfaz de Administración
Gestioná las cargas, monitoreá el uso del almacenamiento y ajustá la configuración de la aplicación a través de un panel de administración integrado, sin tocar la línea de comandos del servidor.
¿Por qué ejecutar AnonUpload en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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