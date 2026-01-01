Implementá Ente con 1 clic.
Copia de seguridad de fotos y videos cifrada de extremo a extremo y de código abierto, con álbumes compartidos y aprendizaje automático en el dispositivo.
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Lo que podés crear con Ente
Ente es un servicio de fotos y videos completamente de código abierto y con cifrado de extremo a extremo que prioriza la privacidad. Cada archivo se cifra en tu dispositivo antes de que llegue al servidor, así que solo vos y las personas que invites explícitamente podrán ver tus recuerdos.
Alojar Ente en tu propio VPS te da la propiedad completa de la base de datos subyacente y del almacenamiento de objetos compatible con S3, mientras mantenés los mismos clientes web, móviles y de escritorio pulidos utilizados por el servicio público. Álbumes familiares, enlaces públicos, reconocimiento facial en el dispositivo y almacenamiento ilimitado permanecen bajo tu control en lugar de los de un tercero.
Funciones principales de Ente
Cifrado de extremo a extremo
Cada foto y video se encripta en tu dispositivo utilizando primitivas criptográficamente auditadas antes de ser subido, para que ni el servidor ni nadie más pueda leer tu biblioteca.
Clientes multiplataforma
Aplicaciones nativas para iOS y Android, aplicaciones de escritorio para macOS, Windows y Linux, además de una aplicación web, mantienen tu biblioteca accesible en todas partes con copia de seguridad automática en segundo plano.
Álbumes familiares compartidos
Creá álbumes compartidos con familiares o enviá enlaces públicos con contraseñas opcionales y fecha de vencimiento, todo sin exponer los archivos subyacentes en texto plano.
Reconocimiento facial en el dispositivo
El aprendizaje automático se ejecuta completamente en el cliente para agrupar personas, detectar objetos y potenciar la búsqueda semántica sin enviar nunca datos sin cifrar al servidor.
Almacenamiento compatible con S3
El bucket MinIO incorporado almacena objetos localmente en el VPS y puede ser reemplazado por Backblaze B2, Wasabi o cualquier proveedor compatible con S3 cuando las librerías crezcan.
Clientes de código abierto
Cada componente, incluyendo aplicaciones móviles y de escritorio, es de código fuente abierto y auditable de forma independiente para que puedas verificar la criptografía por vos mismo.
¿Por qué ejecutar Ente en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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