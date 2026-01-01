Implementá Heimdall en un clic.
Panel de apps elegante para centralizar el acceso a todos tus servicios web y apps autoalojadas.
Elegí un plan VPS para Heimdall
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Heimdall
Heimdall es un panel de aplicaciones diseñado específicamente que reemplaza los marcadores desordenados del navegador con una interfaz limpia y visual para acceder a todas tus aplicaciones y servicios web. Admite integraciones mejoradas con herramientas populares autoalojadas como Sonarr, Radarr y SABnzbd, mostrando estadísticas en vivo directamente en los mosaicos del panel para que puedas monitorear el estado del servicio de un vistazo.
Alojar Heimdall en tu propio VPS te da una página de inicio persistente y siempre disponible, accesible desde cualquier dispositivo, sin dependencias externas y con control total sobre el diseño de tu panel, los temas y las integraciones de API.
Funciones principales de Heimdall
Estadísticas del servicio en tiempo real
Integraciones mejoradas con Sonarr, Radarr, NZBGet y más muestran estadísticas en tiempo real directamente en los mosaicos del panel de control.
Búsqueda integrada
La barra de búsqueda integrada soporta Google, Bing y DuckDuckGo, lo que convierte a Heimdall en una potente página de inicio del navegador.
Detección automática de íconos
Rellena automáticamente los íconos y colores para las aplicaciones de Foundation reconocidas, reduciendo el esfuerzo de configuración manual.
Soporte multiusuario
Cada usuario tiene su propia configuración de panel de control, adecuada para homelabs compartidos y entornos de equipo.
Filtrado por etiquetas
Organice grandes colecciones de aplicaciones con etiquetas para un filtrado rápido y una navegación entre categorías de servicio.
¿Por qué ejecutar Heimdall en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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