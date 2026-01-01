Heimdall es un panel de aplicaciones diseñado específicamente que reemplaza los marcadores desordenados del navegador con una interfaz limpia y visual para acceder a todas tus aplicaciones y servicios web. Admite integraciones mejoradas con herramientas populares autoalojadas como Sonarr, Radarr y SABnzbd, mostrando estadísticas en vivo directamente en los mosaicos del panel para que puedas monitorear el estado del servicio de un vistazo.

Alojar Heimdall en tu propio VPS te da una página de inicio persistente y siempre disponible, accesible desde cualquier dispositivo, sin dependencias externas y con control total sobre el diseño de tu panel, los temas y las integraciones de API.