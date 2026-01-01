Implementar Apache Druid con una instalación de un clic.
Base de datos de análisis en tiempo real diseñada para consultas rápidas de exploración y análisis sobre datos de eventos históricos y en streaming a escala.
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Lo que podés crear con Apache Druid
Apache Druid es una base de datos analítica de alto rendimiento y en tiempo real, diseñada específicamente para consultas OLAP en menos de un segundo sobre datos impulsados por eventos. Desarrollado originalmente en Metamarkets y ahora un proyecto de alto nivel de Apache, Druid impulsa análisis orientados al usuario, telemetría de red, monitoreo del rendimiento de aplicaciones y paneles de clickstream en empresas como Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft y Walmart.
Alojar Druid en tu propio VPS te brinda un motor de consultas orientado a columnas optimizado para la ingesta en streaming desde Kafka y Kinesis, filtrado de series de tiempo y agregaciones de alta concurrencia, sin tarifas de nube por consulta ni dependencia de un proveedor. La consola web integrada maneja la exploración SQL, las especificaciones de ingesta, la gestión de fuentes de datos y el estado del clúster desde una única pestaña del navegador.
Funciones principales de Apache Druid
Consola web integrada
Interfaz de usuario basada en navegador para consultas SQL, especificaciones de ingesta, gestión de fuentes de datos y monitoreo del estado del clúster sin un cliente separado.
Ingesta en tiempo real
Transmita eventos desde Kafka, Kinesis o HTTP a fuentes de datos consultables en segundos, con garantías de entrega única y exacta.
Almacén columnar de series temporales
El almacenamiento orientado a columnas con índices de mapa de bits y particionamiento basado en tiempo ofrece filtros y agregaciones en menos de un segundo sobre miles de millones de filas.
Arquitectura Lambda
La capa de consulta unificada sobre fuentes de datos de streaming y por lotes permite que los paneles fusionen eventos en tiempo real con contexto histórico de forma transparente.
SQL y consultas nativas
SQL ANSI estándar más una API de consulta nativa basada en JSON brindan a los analistas y aplicaciones acceso flexible a las mismas fuentes de datos.
¿Por qué ejecutar Apache Druid en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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