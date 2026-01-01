Apache Druid es una base de datos analítica de alto rendimiento y en tiempo real, diseñada específicamente para consultas OLAP en menos de un segundo sobre datos impulsados por eventos. Desarrollado originalmente en Metamarkets y ahora un proyecto de alto nivel de Apache, Druid impulsa análisis orientados al usuario, telemetría de red, monitoreo del rendimiento de aplicaciones y paneles de clickstream en empresas como Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft y Walmart.

Alojar Druid en tu propio VPS te brinda un motor de consultas orientado a columnas optimizado para la ingesta en streaming desde Kafka y Kinesis, filtrado de series de tiempo y agregaciones de alta concurrencia, sin tarifas de nube por consulta ni dependencia de un proveedor. La consola web integrada maneja la exploración SQL, las especificaciones de ingesta, la gestión de fuentes de datos y el estado del clúster desde una única pestaña del navegador.