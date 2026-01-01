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Lo que podés crear con Apache Druid

Apache Druid es una base de datos analítica de alto rendimiento y en tiempo real, diseñada específicamente para consultas OLAP en menos de un segundo sobre datos impulsados por eventos. Desarrollado originalmente en Metamarkets y ahora un proyecto de alto nivel de Apache, Druid impulsa análisis orientados al usuario, telemetría de red, monitoreo del rendimiento de aplicaciones y paneles de clickstream en empresas como Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft y Walmart.

Alojar Druid en tu propio VPS te brinda un motor de consultas orientado a columnas optimizado para la ingesta en streaming desde Kafka y Kinesis, filtrado de series de tiempo y agregaciones de alta concurrencia, sin tarifas de nube por consulta ni dependencia de un proveedor. La consola web integrada maneja la exploración SQL, las especificaciones de ingesta, la gestión de fuentes de datos y el estado del clúster desde una única pestaña del navegador.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Apache Druid

Consola web integrada

Interfaz de usuario basada en navegador para consultas SQL, especificaciones de ingesta, gestión de fuentes de datos y monitoreo del estado del clúster sin un cliente separado.

Ingesta en tiempo real

Transmita eventos desde Kafka, Kinesis o HTTP a fuentes de datos consultables en segundos, con garantías de entrega única y exacta.

Almacén columnar de series temporales

El almacenamiento orientado a columnas con índices de mapa de bits y particionamiento basado en tiempo ofrece filtros y agregaciones en menos de un segundo sobre miles de millones de filas.

Arquitectura Lambda

La capa de consulta unificada sobre fuentes de datos de streaming y por lotes permite que los paneles fusionen eventos en tiempo real con contexto histórico de forma transparente.

SQL y consultas nativas

SQL ANSI estándar más una API de consulta nativa basada en JSON brindan a los analistas y aplicaciones acceso flexible a las mismas fuentes de datos.

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