Apache HertzBeat es una plataforma de observabilidad sin agente, impulsada por la comunidad, que monitorea servidores, bases de datos, middleware, servicios en la nube y endpoints HTTP y JMX personalizados a través de plantillas de protocolo configurables. En lugar de instalar colectores en cada objetivo, sondea endpoints a través de SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP y docenas de otros protocolos, y luego muestra dashboards, alertas y páginas de estado desde una interfaz unificada.

Alojar HertzBeat en tu propio VPS mantiene los datos de monitoreo, las reglas de alerta y las credenciales de los objetivos dentro de la infraestructura que controlás, sin precios por métrica ni dependencia de proveedor. El stack de PostgreSQL y VictoriaMetrics incluido almacena la configuración y las métricas de series temporales localmente, haciendo que el despliegue sea completamente autónomo desde el primer día.