Implementá Apache HertzBeat en una instalación de 1 clic.
Plataforma de observabilidad de código abierto, sin agente y en tiempo real para monitorear servidores, bases de datos y servicios en la nube.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Apache HertzBeat
Apache HertzBeat es una plataforma de observabilidad sin agente, impulsada por la comunidad, que monitorea servidores, bases de datos, middleware, servicios en la nube y endpoints HTTP y JMX personalizados a través de plantillas de protocolo configurables. En lugar de instalar colectores en cada objetivo, sondea endpoints a través de SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP y docenas de otros protocolos, y luego muestra dashboards, alertas y páginas de estado desde una interfaz unificada.
Alojar HertzBeat en tu propio VPS mantiene los datos de monitoreo, las reglas de alerta y las credenciales de los objetivos dentro de la infraestructura que controlás, sin precios por métrica ni dependencia de proveedor. El stack de PostgreSQL y VictoriaMetrics incluido almacena la configuración y las métricas de series temporales localmente, haciendo que el despliegue sea completamente autónomo desde el primer día.
Funciones principales de Apache HertzBeat
Monitoreo sin agente
Monitoree servidores, bases de datos y APIs a través de SSH, SNMP, JDBC, JMX y HTTP sin instalar recolectores en cada máquina de destino.
Alertas de umbral
Definí reglas de alerta con umbrales basados en expresiones y enviá notificaciones a proveedores de correo electrónico, Slack, Discord, Telegram, webhooks y SMS.
Páginas de estado públicas
Publicá páginas de estado orientadas al cliente que informen sobre el tiempo de actividad y los incidentes para los servicios monitoreados seleccionados sin exponer los paneles internos.
Protocolos personalizados
Agregue nuevos tipos de monitoreo escribiendo plantillas de aplicación YAML, para que los sistemas de nicho puedan ser observados sin esperar integraciones de proveedores.
Almacén de series de tiempo integrado
Incluye VictoriaMetrics para un almacenamiento eficiente de métricas a largo plazo y PostgreSQL para la configuración, eliminando la necesidad de conectar bases de datos externas.
¿Por qué ejecutar Apache HertzBeat en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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