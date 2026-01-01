Implementá Uptime Kuma en 1 clic.
Completo monitoreo de tiempo de actividad autohospedado para sitios web, APIs y servicios con páginas de estado y alertas multicanal.
Elegí un plan VPS para Uptime Kuma
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Uptime Kuma
Uptime Kuma es una herramienta de monitoreo autoalojada con un panel de control pulido y en tiempo real para rastrear la disponibilidad de sitios web, APIs, puertos TCP, registros DNS, contenedores Docker y más. Verifica los objetivos a intervalos configurables y envía alertas en el momento en que algo se cae.
Alojarlo en un VPS te proporciona un monitor persistente que funciona las 24 horas del día, independientemente de tu máquina local. Podés crear páginas de estado públicas para tus servicios, configurar canales de notificación que incluyen Telegram, Discord, Slack, correo electrónico y webhooks, y rastrear los porcentajes históricos de tiempo de actividad a lo largo del tiempo.
Funciones principales de Uptime Kuma
Monitoreo multitipo
Monitoree puntos finales HTTP/HTTPS, puertos TCP/UDP, consultas DNS, contenedores Docker y bases de datos desde un único panel de control.
Páginas de estado públicas
Creá páginas de estado públicas con tu marca para comunicar el estado del servicio a tus clientes sin exponer detalles de monitoreo internos.
Notificaciones enriquecidas
Envía alertas de inactividad a través de Telegram, Discord, Slack, correo electrónico, PagerDuty, webhooks y más de 90 canales de notificación adicionales.
Historial de tiempo de actividad
Monitoree la disponibilidad histórica con gráficos de porcentaje de tiempo de actividad y gráficos de tiempo de respuesta para identificar tendencias de confiabilidad.
Monitoreo de certificados
Monitoreá las fechas de vencimiento de los certificados SSL y recibí alertas antes de que los certificados venzan para evitar fallas inesperadas de HTTPS.
¿Por qué ejecutar Uptime Kuma en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
Apache Druid
Base de datos analítica en tiempo real para consultas OLAP en menos de un segundo sobre datos de eventos en streaming