Implementá Alerta en un clic.
Plataforma de gestión de alertas de código abierto que consolida las alertas de monitoreo de cualquier fuente en un único panel en tiempo real.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Alerta
Alerta es una plataforma de gestión y consolidación de alertas de código abierto que reúne alertas de Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch y docenas de otras herramientas de monitoreo en una única consola web en tiempo real. Al deduplicar y correlacionar las alertas entrantes, Alerta elimina las tormentas de alertas y brinda a los equipos de guardia una visión clara de lo que realmente está ocurriendo y lo que más importa.
Alojar Alerta en un VPS le da a tu equipo de operaciones control total sobre la infraestructura de alertas, las políticas de retención y la autenticación — sin enviar datos de monitoreo a un servicio de terceros. La multi-tenencia incorporada significa que una instancia de Alerta puede servir a múltiples equipos o entornos de clientes simultáneamente.
Funciones principales de Alerta
Ingesta multifuente
Recibí alertas de Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch y más a través de una única API REST sin reconfigurar tu stack de monitoreo.
Deduplicación de alertas
Deduplicar y correlacionar automáticamente las alertas repetidas para que los ingenieros de guardia vean un elemento accionable en lugar de cientos de notificaciones idénticas.
Ventanas de mantenimiento
Definí períodos de inactividad por servicio, entorno o etiqueta para suprimir alertas esperadas durante el mantenimiento planificado sin deshabilitar los monitores.
Multitenencia
Atienda a múltiples equipos o entornos de clientes desde una única instancia de Alerta utilizando vistas de clientes y claves API con alcance.
Autenticación flexible
Autenticate con Basic Auth, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 o Azure AD — no se requiere un proveedor de identidad de terceros.
¿Por qué ejecutar Alerta en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
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