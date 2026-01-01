Implementá Prometheus en un clic.
El kit de herramientas de monitoreo de código abierto graduado por la CNCF que se convirtió en el estándar de la industria para la recopilación de métricas y alertas nativas de la nube.
Elegí un plan VPS para Prometheus
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Prometheus
Prometheus recolecta métricas de series temporales de tu infraestructura y aplicaciones a través de un modelo HTTP pull-based, las almacena en una TSDB local eficiente y expone PromQL — un potente lenguaje de consulta para segmentar, agregar y alertar sobre cualquier métrica. Graduado de la CNCF junto a Kubernetes, es la base de monitoreo elegida por equipos de DevOps en empresas como GitLab, DigitalOcean y Uber.
Ejecutar Prometheus en tu propio VPS te brinda ingesta ilimitada de métricas a un costo fijo, control total sobre los intervalos de scraping y los períodos de retención, e integración nativa con Grafana, Alertmanager y cientos de exporters de la comunidad — sin cargos en la nube por métrica ni restricciones de muestreo de datos.
Funciones principales de Prometheus
Lenguaje de consulta PromQL
Un lenguaje de consulta funcional flexible te permite agregar, transformar y alertar sobre cualquier combinación de métricas en toda tu infraestructura en tiempo real.
Colección por extracción
Prometheus recopila métricas de puntos finales HTTP en un cronograma configurable, lo que facilita agregar nuevos objetivos sin cambiar la aplicación monitoreada.
Descubrimiento de servicios
Las integraciones nativas con Kubernetes, Consul, EC2 y más descubren y monitorean automáticamente nuevos servicios a medida que se inician sin configuración manual.
Reglas de alertas
Definí reglas de alerta basadas en umbrales y tendencias que dirigen las notificaciones a través de Alertmanager a Slack, PagerDuty, correo electrónico o cualquier endpoint de webhook.
Integración de Grafana
Prometheus es la fuente de datos predeterminada para Grafana, lo que permite dashboards completos, mapas de calor y la visualización de todas tus métricas con una configuración mínima.
¿Por qué ejecutar Prometheus en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.