Prometheus recolecta métricas de series temporales de tu infraestructura y aplicaciones a través de un modelo HTTP pull-based, las almacena en una TSDB local eficiente y expone PromQL — un potente lenguaje de consulta para segmentar, agregar y alertar sobre cualquier métrica. Graduado de la CNCF junto a Kubernetes, es la base de monitoreo elegida por equipos de DevOps en empresas como GitLab, DigitalOcean y Uber.

Ejecutar Prometheus en tu propio VPS te brinda ingesta ilimitada de métricas a un costo fijo, control total sobre los intervalos de scraping y los períodos de retención, e integración nativa con Grafana, Alertmanager y cientos de exporters de la comunidad — sin cargos en la nube por métrica ni restricciones de muestreo de datos.