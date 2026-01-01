Implementá imgproxy en un clic.
Servidor de procesamiento de imágenes rápido y seguro al vuelo que redimensiona, convierte y optimiza imágenes mediante solicitudes simples basadas en URL.
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Lo que podés crear con imgproxy
imgproxy es un servidor independiente de alto rendimiento para el procesamiento de imágenes al vuelo. En lugar de escribir código de manipulación de imágenes en tu aplicación o pagar tarifas de SaaS por transformación, desplegás imgproxy una vez y transformás imágenes a través de parámetros de URL. Redimensioná, recortá, convertí, poné marcas de agua y optimizá imágenes creando una URL — sin necesidad de cambios en tu almacenamiento de imágenes o pipeline de entrega.
Construido sobre libvips, imgproxy procesa imágenes significativamente más rápido que ImageMagick con un menor uso de memoria. Soporta JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF y más, con selección automática de formato para la mejor relación calidad-tamaño. El autoalojamiento te brinda transformaciones de imágenes ilimitadas a un costo fijo de VPS sin precios por solicitud.
Funciones principales de imgproxy
Procesamiento basado en URL
Transformá imágenes creando una URL — sin cambios en el código, sin necesidad de rehacer el pipeline de imágenes y sin SDKs para instalar en tu aplicación.
Conversión de formato
Servir automáticamente WebP o AVIF a los navegadores que los soporten, recurriendo a JPEG o PNG para clientes más antiguos.
Soporte de almacenamiento en la nube
Obtené imágenes de origen directamente desde S3, Google Cloud Storage, Azure Blob, o cualquier URL HTTP sin copiar archivos al servidor.
Protección contra bombardeo de imágenes
Límites incorporados en la resolución de origen y el tamaño del archivo previenen ataques de descompresión que podrían agotar la memoria del servidor.
Firma de URL
Las firmas criptográficas de URL evitan el uso no autorizado de tu instancia de imgproxy como un proxy de imágenes público de propósito general.
¿Por qué ejecutar imgproxy en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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