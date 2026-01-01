Hasta un 69% de descuento en imgproxy

Implementá imgproxy en un clic.

Servidor de procesamiento de imágenes rápido y seguro al vuelo que redimensiona, convierte y optimiza imágenes mediante solicitudes simples basadas en URL.

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VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
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30 días de garantía de devolución
Implementá imgproxy en un clic.

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66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
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Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
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Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con imgproxy

imgproxy es un servidor independiente de alto rendimiento para el procesamiento de imágenes al vuelo. En lugar de escribir código de manipulación de imágenes en tu aplicación o pagar tarifas de SaaS por transformación, desplegás imgproxy una vez y transformás imágenes a través de parámetros de URL. Redimensioná, recortá, convertí, poné marcas de agua y optimizá imágenes creando una URL — sin necesidad de cambios en tu almacenamiento de imágenes o pipeline de entrega.

Construido sobre libvips, imgproxy procesa imágenes significativamente más rápido que ImageMagick con un menor uso de memoria. Soporta JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF y más, con selección automática de formato para la mejor relación calidad-tamaño. El autoalojamiento te brinda transformaciones de imágenes ilimitadas a un costo fijo de VPS sin precios por solicitud.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de imgproxy

Procesamiento basado en URL

Transformá imágenes creando una URL — sin cambios en el código, sin necesidad de rehacer el pipeline de imágenes y sin SDKs para instalar en tu aplicación.

Conversión de formato

Servir automáticamente WebP o AVIF a los navegadores que los soporten, recurriendo a JPEG o PNG para clientes más antiguos.

Soporte de almacenamiento en la nube

Obtené imágenes de origen directamente desde S3, Google Cloud Storage, Azure Blob, o cualquier URL HTTP sin copiar archivos al servidor.

Protección contra bombardeo de imágenes

Límites incorporados en la resolución de origen y el tamaño del archivo previenen ataques de descompresión que podrían agotar la memoria del servidor.

Firma de URL

Las firmas criptográficas de URL evitan el uso no autorizado de tu instancia de imgproxy como un proxy de imágenes público de propósito general.

¿Por qué ejecutar imgproxy en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local, crecimiento global

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local, crecimiento global

El mejor hosting VPS con Docker

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30 días de garantía de devolución

Probalo sin miedo: tenemos 30 días de garantía de devolución. Consultá nuestra política de reembolsos para más información.

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