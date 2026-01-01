Implementá RSS Bridge en un clic.
Puente autoalojado que convierte sitios web sin RSS en feeds limpios y suscribibles para cualquier lector.
Elegí un plan VPS para RSS Bridge
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con RSS Bridge
RSS Bridge es un servicio PHP de código abierto que genera feeds RSS y Atom para sitios que ya no los publican —redes sociales, plataformas de video, portales de noticias, hilos de foros y la gran cantidad de páginas que silenciosamente dejaron de publicar feeds en la última década. Incluye cientos de puentes mantenidos por la comunidad y expone cada uno como una URL de feed estable a la que puedes suscribirte desde cualquier lector.
Alojar RSS Bridge en tu propio VPS mantiene tu lista de lectura privada, evita los límites de tasa y el tiempo de inactividad de las instancias públicas que vienen con las implementaciones comunitarias compartidas, y te permite incluir en la lista blanca exactamente qué puentes expone tu instancia. Combinado con un lector autoalojado como FreshRSS o CommaFeed, te devuelve el control sobre cómo consumís la web abierta.
Funciones principales de RSS Bridge
Cientos de puentes
Generá feeds de canales de YouTube, líneas de tiempo de Mastodon, subreddits, páginas de Bandcamp, lanzamientos de GitHub, sitios de noticias y muchas más fuentes listas para usar.
Múltiples formatos de feed
Ofrezca cada fuente como Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML o texto plano para que cualquier lector, scraper o consumidor de webhook pueda usarla.
Lista blanca de puente
Restrinja su instancia a un conjunto curado de puentes a través de
whitelist.txt para controlar el uso de recursos y evitar exponer raspadores poco utilizados.
Obtención a nivel de navegador
Incluye curl-impersonate para que las solicitudes parezcan un navegador Chrome real, superando los sitios que bloquean los clientes HTTP estándar.
Puentes personalizados
Soltá tus propios archivos
Bridge.php en el volumen de configuración para scrapear cualquier sitio que necesites sin hacer un fork del proyecto.
No se necesitan cuentas
Interfaz de usuario web sin estado, sin usuarios, sin base de datos y sin registro — las URL de los feeds son el único estado persistente.
¿Por qué ejecutar RSS Bridge en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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