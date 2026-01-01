Implementá CommaFeed con instalación en un clic.
Lector RSS personal autoalojado, inspirado en Google Reader, con atajos de teclado, aplicaciones móviles y un diseño limpio de tres paneles.
Elegí un plan VPS para CommaFeed
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con CommaFeed
CommaFeed es un lector de RSS personal rápido y ligero, modelado explícitamente en la interfaz de usuario original de Google Reader — diseño de tres paneles, atajos de teclado, marcado instantáneo de feeds, importación/exportación OPML, y un enfoque en la velocidad por encima de la sobrecarga de funciones. Está escrito en Java/Quarkus, se ejecuta como un único binario autocontenido y almacena todo en una base de datos H2 incrustada, por lo que todo el despliegue es un contenedor más un volumen.
Alojar CommaFeed en tu propio VPS mantiene tus suscripciones, estado de lectura y artículos destacados en una infraestructura que vos controlás, en lugar de entregarlos a un lector de feeds SaaS. Las aplicaciones nativas de Android e iOS se conectan directamente a tu instancia a través de la API, OPML te permite migrar libremente entre lectores de feeds, y el programador incorporado actualiza los feeds en segundo plano sin trabajadores externos.
Funciones principales de CommaFeed
Interfaz de Usuario de Google Reader
Diseño de tres paneles con lista de feeds, lista de entradas y vista de lectura — además de atajos de teclado completos (j/k/v/m) para una navegación rápida que los usuarios de RSS de toda la vida reconocen al instante.
Importación/exportación de OPML
Migrá tus suscripciones de entrada y salida a través de OPML estándar, para que mantengas la propiedad de tus hábitos de lectura y puedas cambiar de lector en cualquier momento.
Aplicaciones móviles nativas
Aplicaciones complementarias gratuitas para Android e iOS se conectan a tu instancia autoalojada a través de la API para leer en cualquier lugar sin exponer datos a terceros.
Base de datos H2 embebida
La base de datos H2 de un solo archivo no necesita un servidor de base de datos separado — hacé una copia de seguridad de tu lector copiando una carpeta, restaurá volviéndola a colocar.
Actualización del feed en segundo plano
El programador integrado actualiza miles de fuentes en segundo plano con intervalos adaptativos, sin necesidad de Celery o trabajadores externos.
¿Por qué ejecutar CommaFeed en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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