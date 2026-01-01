CommaFeed es un lector de RSS personal rápido y ligero, modelado explícitamente en la interfaz de usuario original de Google Reader — diseño de tres paneles, atajos de teclado, marcado instantáneo de feeds, importación/exportación OPML, y un enfoque en la velocidad por encima de la sobrecarga de funciones. Está escrito en Java/Quarkus, se ejecuta como un único binario autocontenido y almacena todo en una base de datos H2 incrustada, por lo que todo el despliegue es un contenedor más un volumen.

Alojar CommaFeed en tu propio VPS mantiene tus suscripciones, estado de lectura y artículos destacados en una infraestructura que vos controlás, en lugar de entregarlos a un lector de feeds SaaS. Las aplicaciones nativas de Android e iOS se conectan directamente a tu instancia a través de la API, OPML te permite migrar libremente entre lectores de feeds, y el programador incorporado actualiza los feeds en segundo plano sin trabajadores externos.