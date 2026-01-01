Implementá Defguard con instalación en un clic.
Gestión de acceso de confianza cero de código abierto con autenticación multifactor nativa de WireGuard y OpenID Connect integrado.
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Lo que podés crear con Defguard
Defguard es una plataforma de gestión de acceso de confianza cero de nivel empresarial, construida alrededor de WireGuard, la única solución que añade autenticación multifactor real directamente al túnel VPN en lugar de envolverla con una pasarela de aplicación separada. El componente central incluido en esta plantilla ejecuta la interfaz web de gestión, el proveedor de identidad OpenID Connect, el registro de usuarios, la configuración de ACL y el plano de control gRPC que impulsa las pasarelas remotas y los clientes de escritorio.
Alojar Defguard en tu propio VPS mantiene los directorios de usuarios, las claves de hardware, los registros de auditoría y las claves de firma de OpenID completamente bajo tu control. Agregá nodos de pasarela de Defguard en cualquier lugar de tu red para terminar los túneles de WireGuard, mientras que el núcleo permanece como la única fuente de verdad para la identidad, los dispositivos y las políticas de acceso.
Funciones principales de Defguard
WireGuard con MFA
Aplicar segundos factores TOTP, de correo electrónico o de clave de hardware directamente en cada conexión WireGuard en lugar de depender de una puerta de enlace de acceso separada.
OpenID Connect integrado
El proveedor de identidad OIDC integrado permite que Defguard emita tokens de SSO para tus otras aplicaciones sin implementar Keycloak o un IdP de terceros.
Registro de usuario remoto
Incorpore nuevos usuarios con un flujo de registro guiado que establece contraseñas, aprovisiona dispositivos y configura el cliente de escritorio automáticamente.
ACLs y reglas de firewall
Definí la segmentación de red y las políticas de acceso por usuario que se propagan a los gateways Linux y FreeBSD/OPNsense en tiempo real.
Sincronización de LDAP y AD
La sincronización bidireccional con Active Directory y LDAP mantiene a los usuarios, grupos y membresías de grupos consistentes entre sistemas.
Aprovisionamiento de YubiKey
Aprovisione llaves de hardware Yubico para SSH, GPG y OpenPGP directamente desde la consola de administración de Defguard.
¿Por qué ejecutar Defguard en Hostinger?
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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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