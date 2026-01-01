Implementar Anki Sync Server Mejorado en un clic.
Servidor de sincronización de Anki autoalojado con cuentas multiusuario, copias de seguridad automatizadas y un panel web integrado.
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Lo que podés crear con Anki Sync Server Enhanced
Anki Sync Server Enhanced es una imagen Docker lista para producción que aloja el protocolo oficial de sincronización de Anki en tu propio VPS, permitiéndote sincronizar mazos de tarjetas entre escritorio, AnkiDroid y AnkiMobile sin depender de AnkiWeb. Está construido a partir del código fuente oficial de Anki y sigue automáticamente cada lanzamiento upstream.
El autoalojamiento mantiene cada tarjeta, historial de repaso y archivo multimedia bajo tu control. Soporte multiusuario, copias de seguridad programadas con carga opcional a S3, métricas de Prometheus, fail2ban, limitación de tasa y un panel de estado se entregan en un único contenedor — no se requiere una base de datos separada ni servicios externos.
Funciones principales de Anki Sync Server Enhanced
Sincronización multiusuario
Aloje hasta 99 estudiantes independientes en un solo VPS, cada uno con sus propias credenciales y almacenamiento de colecciones aislado.
Backups automáticos
Archivos diarios de toda la colección con retención configurable y carga opcional a S3, MinIO o Garage para copias externas.
Panel de control integrado
La interfaz web muestra el estado del servidor, el tamaño de los datos por usuario, los últimos tiempos de sincronización, el historial de copias de seguridad y los registros en vivo de un vistazo.
Métricas de Prometheus
Expone las operaciones de sincronización, las tasas de éxito de autenticación, el volumen de datos y el tiempo de actividad para los paneles de Grafana y los flujos de alerta.
Seguridad reforzada
La integración de Fail2ban, la limitación de la tasa de solicitudes y el soporte para contraseñas con hash protegen tu endpoint de ataques de fuerza bruta.
¿Por qué ejecutar Anki Sync Server Enhanced en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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