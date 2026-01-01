Anki Sync Server Enhanced es una imagen Docker lista para producción que aloja el protocolo oficial de sincronización de Anki en tu propio VPS, permitiéndote sincronizar mazos de tarjetas entre escritorio, AnkiDroid y AnkiMobile sin depender de AnkiWeb. Está construido a partir del código fuente oficial de Anki y sigue automáticamente cada lanzamiento upstream.

El autoalojamiento mantiene cada tarjeta, historial de repaso y archivo multimedia bajo tu control. Soporte multiusuario, copias de seguridad programadas con carga opcional a S3, métricas de Prometheus, fail2ban, limitación de tasa y un panel de estado se entregan en un único contenedor — no se requiere una base de datos separada ni servicios externos.