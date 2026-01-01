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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Grocy

Grocy es un sistema de gestión del hogar basado en la web, centrado en el inventario de alimentos. Rastrea lo que tenés, cuándo vence y cuánto consumís, luego usa esos datos para generar listas de compras precisas, prevenir el desperdicio y ayudarte a planificar recetas con ingredientes que ya tenés en la despensa.

Alojarlo en tu propio VPS significa que los datos de inventario de tu hogar se mantienen privados, accesibles desde cualquier dispositivo familiar, ya sea en casa o en el supermercado, y nunca estarán atados a una suscripción ni serán cerrados por un proveedor. La pila ligera de PHP y SQLite funciona cómodamente junto a otros servicios incluso en un VPS modesto.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Grocy

Seguimiento de la fecha de vencimiento

Registrá las fechas de compra y vencimiento de cada producto para que Grocy te pueda avisar antes de que los productos se echen a perder, reduciendo el desperdicio de comida en todo el hogar.

Listas de Compras Inteligentes

Las listas de compras se generan automáticamente a partir de los requisitos de las recetas y los umbrales mínimos de stock, para que solo compres lo que realmente necesitás.

Escaneo de código de barras

Escaneá los códigos de barras de los productos desde cualquier navegador móvil para buscar y registrar artículos al instante sin tener que escribir los nombres o las cantidades de los productos manualmente.

Gestión de Recetas

Almacená recetas con las cantidades de ingredientes y dejá que Grocy revise tu stock actual antes de agregar exactamente lo que falta a la lista de compras.

Integración Domótica

Una API REST completa permite integraciones con Home Assistant, aplicaciones de escáner de códigos de barras y otras herramientas autoalojadas para un flujo de trabajo doméstico completamente automatizado.

¿Por qué ejecutar Grocy en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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