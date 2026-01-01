Grocy es un sistema de gestión del hogar basado en la web, centrado en el inventario de alimentos. Rastrea lo que tenés, cuándo vence y cuánto consumís, luego usa esos datos para generar listas de compras precisas, prevenir el desperdicio y ayudarte a planificar recetas con ingredientes que ya tenés en la despensa.

Alojarlo en tu propio VPS significa que los datos de inventario de tu hogar se mantienen privados, accesibles desde cualquier dispositivo familiar, ya sea en casa o en el supermercado, y nunca estarán atados a una suscripción ni serán cerrados por un proveedor. La pila ligera de PHP y SQLite funciona cómodamente junto a otros servicios incluso en un VPS modesto.