Implementá Grocy con instalación en un clic.
Aplicación autoalojada para gestionar compras y el hogar con control del stock de alimentos, fechas de vencimiento y listas de compras.
Elegí un plan VPS para Grocy
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Grocy
Grocy es un sistema de gestión del hogar basado en la web, centrado en el inventario de alimentos. Rastrea lo que tenés, cuándo vence y cuánto consumís, luego usa esos datos para generar listas de compras precisas, prevenir el desperdicio y ayudarte a planificar recetas con ingredientes que ya tenés en la despensa.
Alojarlo en tu propio VPS significa que los datos de inventario de tu hogar se mantienen privados, accesibles desde cualquier dispositivo familiar, ya sea en casa o en el supermercado, y nunca estarán atados a una suscripción ni serán cerrados por un proveedor. La pila ligera de PHP y SQLite funciona cómodamente junto a otros servicios incluso en un VPS modesto.
Funciones principales de Grocy
Seguimiento de la fecha de vencimiento
Registrá las fechas de compra y vencimiento de cada producto para que Grocy te pueda avisar antes de que los productos se echen a perder, reduciendo el desperdicio de comida en todo el hogar.
Listas de Compras Inteligentes
Las listas de compras se generan automáticamente a partir de los requisitos de las recetas y los umbrales mínimos de stock, para que solo compres lo que realmente necesitás.
Escaneo de código de barras
Escaneá los códigos de barras de los productos desde cualquier navegador móvil para buscar y registrar artículos al instante sin tener que escribir los nombres o las cantidades de los productos manualmente.
Gestión de Recetas
Almacená recetas con las cantidades de ingredientes y dejá que Grocy revise tu stock actual antes de agregar exactamente lo que falta a la lista de compras.
Integración Domótica
Una API REST completa permite integraciones con Home Assistant, aplicaciones de escáner de códigos de barras y otras herramientas autoalojadas para un flujo de trabajo doméstico completamente automatizado.
¿Por qué ejecutar Grocy en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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