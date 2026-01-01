jsreport es un servidor de informes de código abierto que genera documentos comerciales de calidad de producción a partir de plantillas HTML. Los equipos de desarrollo lo utilizan como un servicio compartido al que cualquier aplicación de la organización puede llamar a través de una API REST, pasando datos JSON y recibiendo una respuesta en formato PDF, hoja de cálculo de Excel, DOCX o HTML sin ninguna lógica de renderizado en la aplicación que realiza la llamada. Las plantillas se escriben en HTML y CSS estándar utilizando Handlebars u otros motores compatibles, por lo que cualquier desarrollador web puede crearlas y mantenerlas sin aprender un DSL propietario.

Alojar jsreport por cuenta propia mantiene los documentos generados —facturas, contratos, estados financieros— en una infraestructura que usted controla, sin enviar datos comerciales sensibles a un servicio de renderizado de terceros. Sin tarifas por documento ni límites de uso.