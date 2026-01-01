Implementá jsreport con una instalación de un clic.
Plataforma de informes JavaScript autohospedada para generar documentos PDF, Excel y DOCX a partir de plantillas HTML a través de una API REST.
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Lo que podés crear con jsreport
jsreport es un servidor de informes de código abierto que genera documentos comerciales de calidad de producción a partir de plantillas HTML. Los equipos de desarrollo lo utilizan como un servicio compartido al que cualquier aplicación de la organización puede llamar a través de una API REST, pasando datos JSON y recibiendo una respuesta en formato PDF, hoja de cálculo de Excel, DOCX o HTML sin ninguna lógica de renderizado en la aplicación que realiza la llamada. Las plantillas se escriben en HTML y CSS estándar utilizando Handlebars u otros motores compatibles, por lo que cualquier desarrollador web puede crearlas y mantenerlas sin aprender un DSL propietario.
Alojar jsreport por cuenta propia mantiene los documentos generados —facturas, contratos, estados financieros— en una infraestructura que usted controla, sin enviar datos comerciales sensibles a un servicio de renderizado de terceros. Sin tarifas por documento ni límites de uso.
Funciones principales de jsreport
Múltiples formatos de salida
Generá PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV o XML desde la misma plantilla, cambiando el formato a través de un parámetro de API sin necesidad de mantener diseños separados.
Renderizado de API REST
Cada plantilla es un endpoint POST — las aplicaciones pasan datos JSON y reciben el documento renderizado de vuelta, desacoplando la lógica del informe del código de la aplicación.
Diseñador basado en navegador
Diseñá, previsualizá y probá plantillas de informes directamente en el navegador usando el editor web integrado sin cambiar de herramientas.
Programación de reportes
Programar informes para que se ejecuten automáticamente en intervalos fijos y entregarlos por correo electrónico o almacenar el resultado, eliminando las exportaciones manuales recurrentes.
Versionado de plantillas
Registrá cada cambio en una plantilla con historial de versiones integrado y volvé a cualquier versión anterior sin necesidad de mantener un VCS separado.
¿Por qué ejecutar jsreport en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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