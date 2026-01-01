DumbDo es una app de lista de tareas deliberadamente simple de DumbWare.io, construida bajo la filosofía de que la mayoría de las necesidades de seguimiento de tareas no requieren una base de datos, un sistema de cuentas o una suscripción a la nube. Las tareas se almacenan en un único archivo JSON, lo que hace que las copias de seguridad sean tan sencillas como copiar un archivo y las migraciones triviales.

La interfaz se adapta perfectamente a cualquier tamaño de pantalla y cambia automáticamente entre el modo oscuro y claro. La protección PIN opcional (4-10 dígitos) asegura el acceso en servidores compartidos. El soporte para Aplicaciones Web Progresivas (PWA) significa que puedes instalar DumbDo en un teléfono o computadora de escritorio y usarlo sin conexión. El autoalojamiento en un VPS mantiene tus datos de tareas privados, disponibles desde cualquier dispositivo y libres de cambios de servicios de terceros.