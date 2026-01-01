Implementá DumbDo en un clic.
Lista de tareas minimalista autoalojada con almacenamiento basado en archivos, modo oscuro, soporte PWA y protección PIN opcional — no se necesita base de datos.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con DumbDo
DumbDo es una app de lista de tareas deliberadamente simple de DumbWare.io, construida bajo la filosofía de que la mayoría de las necesidades de seguimiento de tareas no requieren una base de datos, un sistema de cuentas o una suscripción a la nube. Las tareas se almacenan en un único archivo JSON, lo que hace que las copias de seguridad sean tan sencillas como copiar un archivo y las migraciones triviales.
La interfaz se adapta perfectamente a cualquier tamaño de pantalla y cambia automáticamente entre el modo oscuro y claro. La protección PIN opcional (4-10 dígitos) asegura el acceso en servidores compartidos. El soporte para Aplicaciones Web Progresivas (PWA) significa que puedes instalar DumbDo en un teléfono o computadora de escritorio y usarlo sin conexión. El autoalojamiento en un VPS mantiene tus datos de tareas privados, disponibles desde cualquier dispositivo y libres de cambios de servicios de terceros.
Funciones principales de DumbDo
No hace falta base de datos
Almacena todas las tareas en un único archivo JSON — nada que provisionar, migrar o mantener más allá del propio contenedor.
Modo oscuro y claro
Sigue automáticamente la preferencia del esquema de color del sistema para una visualización cómoda en cualquier entorno o momento del día.
App Web Progresiva
Instalá DumbDo en cualquier dispositivo para acceso desde la pantalla de inicio y uso sin conexión sin tener que visitar el navegador cada vez.
Protección por PIN opcional
Establecé un PIN de 4 a 10 dígitos para restringir el acceso en servidores compartidos mientras mantenés la interfaz de rápido acceso para usuarios autorizados.
Título del sitio personalizable
Cambiar el nombre de la instancia de la aplicación para adaptarla a la marca personal o para distinguirla de múltiples implementaciones en el mismo VPS.
¿Por qué ejecutar DumbDo en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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