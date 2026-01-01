Implementá Yao en un clic.
Entorno de ejecución de aplicaciones de código abierto y framework de agentes de IA para construir aplicaciones web y APIs con configuración JSON.
Elegí un plan VPS para Yao
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Yao
Yao es un runtime de aplicaciones full-stack de código abierto que permite a los desarrolladores crear aplicaciones web, APIs REST y paneles de administración escribiendo archivos de configuración JSON y YAML en lugar de código de backend. Originalmente un motor de bajo código, Yao v1.0 ha evolucionado a una plataforma de agentes de IA con integración nativa de MCP (Model Context Protocol), orquestación multiagente y una interfaz de chat conversacional integrada.
A diferencia de los frameworks tradicionales, Yao se distribuye como un único binario de Go con una base de datos SQLite embebida, un motor JavaScript V8 para hooks de TypeScript y un sistema de interfaz de usuario (UI) renderizado en el servidor, lo que lo convierte en un entorno autocontenido para construir y ejecutar aplicaciones web impulsadas por IA sin tener que gestionar runtimes o bases de datos separadas.
Funciones principales de Yao
Constructor de API JSON
Definí los endpoints de la API REST, los modelos de base de datos y los paneles de administración completamente en archivos de configuración JSON/YAML, eliminando el código repetitivo del backend.
Orquestación de agentes de IA
El soporte nativo de MCP y la ejecución multiagente te permiten conectar herramientas de IA, delegar tareas a subagentes y ejecutar flujos de trabajo de agentes en paralelo desde una única configuración.
Motor V8 embebido
Ejecutá la lógica de negocio y los hooks de TypeScript directamente dentro de Yao usando un entorno de ejecución de JavaScript V8 incluido — no se requiere instalación de Node.js.
Interfaz de usuario renderizada por el servidor
SUI Pages proporciona un sistema de renderizado del lado del servidor basado en componentes para construir interfaces frontend completas sin un framework de JavaScript separado.
Búsqueda vectorial integrada
La búsqueda vectorial integrada, el grafo de conocimiento y las capacidades de GraphRAG impulsan la recuperación semántica de documentos y las características de la base de conocimiento de IA.
¿Por qué ejecutar Yao en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.