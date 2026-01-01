Yao es un runtime de aplicaciones full-stack de código abierto que permite a los desarrolladores crear aplicaciones web, APIs REST y paneles de administración escribiendo archivos de configuración JSON y YAML en lugar de código de backend. Originalmente un motor de bajo código, Yao v1.0 ha evolucionado a una plataforma de agentes de IA con integración nativa de MCP (Model Context Protocol), orquestación multiagente y una interfaz de chat conversacional integrada.

A diferencia de los frameworks tradicionales, Yao se distribuye como un único binario de Go con una base de datos SQLite embebida, un motor JavaScript V8 para hooks de TypeScript y un sistema de interfaz de usuario (UI) renderizado en el servidor, lo que lo convierte en un entorno autocontenido para construir y ejecutar aplicaciones web impulsadas por IA sin tener que gestionar runtimes o bases de datos separadas.