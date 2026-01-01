Evolution Go es un gateway de API de WhatsApp reescrito en Go, diseñado como una alternativa liviana y eficiente a la Evolution API basada en Node.js. Desarrollado sobre la biblioteca whatsmeow, ofrece las mismas capacidades centrales de automatización de mensajería —gestión multi-instancia, eventos de webhook y una API RESTful— mientras consume mucha menos memoria y se inicia en menos de un segundo, gracias al runtime compilado de Go y su modelo de concurrencia nativo.

Alojar Evolution Go en tu propio VPS maximiza la ventaja de eficiencia de recursos de su binario compilado. Todas las credenciales de autenticación y los datos de conversación se almacenan en tu propia base de datos PostgreSQL, garantizando la soberanía y el cumplimiento de los datos sin los costos por mensaje que encarecen a los proveedores comerciales de WhatsApp a escala.