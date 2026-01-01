Implementá Evolution Go en 1 clic.
Gateway de API de WhatsApp de alto rendimiento en Go para automatizar mensajería con bajo consumo de recursos y la gestión de múltiples instancias.
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Lo que podés crear con Evolution Go
Evolution Go es un gateway de API de WhatsApp reescrito en Go, diseñado como una alternativa liviana y eficiente a la Evolution API basada en Node.js. Desarrollado sobre la biblioteca whatsmeow, ofrece las mismas capacidades centrales de automatización de mensajería —gestión multi-instancia, eventos de webhook y una API RESTful— mientras consume mucha menos memoria y se inicia en menos de un segundo, gracias al runtime compilado de Go y su modelo de concurrencia nativo.
Alojar Evolution Go en tu propio VPS maximiza la ventaja de eficiencia de recursos de su binario compilado. Todas las credenciales de autenticación y los datos de conversación se almacenan en tu propia base de datos PostgreSQL, garantizando la soberanía y el cumplimiento de los datos sin los costos por mensaje que encarecen a los proveedores comerciales de WhatsApp a escala.
Funciones principales de Evolution Go
Performance Nativa
Binario compilado con concurrencia basada en goroutines maneja miles de conexiones simultáneas con 50-150 MB de memoria por instancia, mucho menos que la versión de Node.js.
Gestión de múltiples instancias
Operá múltiples números de WhatsApp desde un único despliegue, con cada instancia controlada y monitoreada de forma independiente a través de la API REST.
Entrega de Eventos Webhook
Los webhooks en tiempo real envían eventos de mensajes, conexión y grupo a tu aplicación al instante, lo que permite flujos de respuesta automatizados e integración con CRM.
Arquitectura de Doble Base de Datos
La autenticación y los datos de usuario se almacenan en bases de datos PostgreSQL separadas, lo que simplifica las copias de seguridad y permite controles de acceso granulares para implementaciones que priorizan la seguridad.
Soporte de cola de mensajes
La integración opcional de RabbitMQ (AMQP) y NATS permite arquitecturas escalables basadas en eventos para operaciones de mensajería de alto volumen.
¿Por qué ejecutar Evolution Go en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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