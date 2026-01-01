Implementá OpenTTD en un clic.
Servidor de juego multijugador de código abierto para el clásico Transport Tycoon Deluxe, compatible con hasta 255 jugadores simultáneos.
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Lo que podés crear con OpenTTD
OpenTTD es una reimplementación gratuita y de código abierto de Transport Tycoon Deluxe, el emblemático juego de simulación de transporte. Al ejecutarse como un servidor multijugador dedicado, permite que hasta 255 jugadores construyan y compitan simultáneamente en redes de carreteras, ferrocarriles, marítimas y aéreas a través de mapas generados proceduralmente o creados a mano. Décadas de desarrollo comunitario han añadido nuevos tipos de mapas, oponentes de IA mejorados y un rico ecosistema de paquetes de contenido NewGRF para vehículos, industrias y estilos de ciudades.
Alojar tu propio servidor de OpenTTD en un VPS te da control total sobre la configuración del juego, los mods, el acceso de los jugadores y la visibilidad del servidor, ya sea que quieras una partida privada con amigos o un servidor público que se pueda descubrir a través del Coordinador de Juegos de OpenTTD.
Funciones principales de OpenTTD
Soporte Multijugador Masivo
Aloja hasta 255 jugadores simultáneos con soporte integrado para modos de juego públicos, solo por invitación y protegidos con contraseña.
Soporte de Mod NewGRF
Extendé tu servidor con paquetes de contenido NewGRF creados por la comunidad que añaden nuevos vehículos, industrias, tipos de terreno y estilos visuales.
Persistencia de la partida guardada
Los intervalos de autoguardado configurables y un volumen de datos persistente protegen el progreso del juego y permiten una fácil reversión a cualquier sesión anterior.
Descubrimiento de Servidores Públicos
Se registra automáticamente con el Coordinador de Juegos de OpenTTD para que jugadores de todo el mundo puedan encontrar y unirse a tu servidor desde el navegador de servidores dentro del juego.
Jugabilidad Clásica Revivida
Reimplementación fiel de Transport Tycoon Deluxe con décadas de mejoras en la jugabilidad, nuevos generadores de mapas y oponentes de IA mejorados.
¿Por qué ejecutar OpenTTD en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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