Implementá FitTrackee con instalación en 1 clic.
Rastreador de actividades al aire libre autohospedado para cargas de GPX, mapas de rutas y estadísticas de entrenamiento para correr, andar en bicicleta y hacer senderismo.
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Lo que podés crear con FitTrackee
FitTrackee es un rastreador de actividad al aire libre autohospedado, diseñado para corredores, ciclistas, excursionistas y cualquiera que registre rastros GPX en un reloj deportivo, teléfono o dispositivo GPS. Subí archivos de actividad, visualizá rutas en mapas interactivos y revisá estadísticas de distancia, elevación, velocidad y duración, todo en una infraestructura de tu propiedad, sin que ninguna plataforma de fitness de terceros recopile tus datos de movimiento.
Ejecutar FitTrackee en un VPS mantiene tu historial de entrenamiento, rastros de ubicación y récords personales privados y portátiles. El soporte multiusuario, una API REST documentada, datos meteorológicos opcionales por entrenamiento y la federación basada en ActivityPub lo convierten en una alternativa práctica a Strava o Garmin Connect para individuos, clubes pequeños y atletas preocupados por la privacidad.
Funciones principales de FitTrackee
Carga de archivos GPX
Importá trazas GPX desde relojes deportivos, teléfonos y dispositivos GPS para construir un archivo privado de cada actividad al aire libre.
Mapas de rutas interactivos
Visualizá cada entrenamiento en mapas basados en OpenStreetMap con reproducción completa del recorrido, zoom y vistas detalladas por segmento.
Estadísticas de actividad
Seguí la distancia, duración, desnivel positivo, velocidad promedio y ritmo en todos los entrenamientos y períodos de tiempo registrados.
Soporte multideporte
Registrá carreras, ciclismo, senderismo, esquí y otros deportes al aire libre en una única línea de tiempo con resúmenes por deporte.
REST API y federación
Una API REST documentada y una federación ActivityPub opcional te permiten programar integraciones y compartir actividades a través del fediverso.
Controles de privacidad multiusuario
Aloje cuentas para familiares, amigos o miembros del club con configuraciones de visibilidad por actividad y registro gestionado por el administrador.
¿Por qué ejecutar FitTrackee en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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