Implementá Gokapi con una instalación de un solo clic.
Servidor liviano para compartir archivos autoalojado con enlaces que caducan, protección con contraseña y backend S3 opcional.
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Lo que podés crear con Gokapi
Gokapi es un servidor de intercambio de archivos de código abierto y autoalojado, modelado a partir del ahora descontinuado Firefox Send. Permite subir archivos a través de una interfaz web y distribuir enlaces de descarga cortos y con vencimiento, ideal para compartir una sola vez donde el destinatario no tiene una cuenta en tu plataforma. El almacenamiento puede ser en disco local o en cualquier bucket compatible con S3, y cada enlace admite vencimiento configurable, límites de descarga y contraseñas opcionales.
Alojar Gokapi en tu propio VPS mantiene el contenido compartido y los registros de acceso de los destinatarios dentro de tu propia infraestructura, en lugar de un servicio de carga SaaS. El único binario de Go mantiene la huella pequeña, y a diferencia de las plataformas públicas para compartir archivos, no hay canales de abuso publicitados; solo las personas a las que les envías un enlace pueden ver lo que subiste.
Funciones principales de Gokapi
Enlaces compartidos con vencimiento
Cada archivo subido obtiene una URL corta con vencimiento configurable por tiempo o por cantidad de descargas, para que los enlaces dejen de funcionar después de que el destinatario los haya descargado.
Enlaces protegidos con contraseña
Opcionalmente, protegé las descargas con una contraseña por enlace para que ni siquiera los URLs filtrados puedan abrirse sin el secreto.
Almacenamiento local o S3
Almacene archivos en el volumen local o apunte Gokapi a cualquier bucket compatible con S3 (AWS, Backblaze, MinIO) para un almacenamiento elástico y duradero.
Cifrado de extremo a extremo
El cifrado opcional del lado del cliente asegura que el servidor nunca vea el texto sin cifrar para las cargas compartidas a través de enlaces cifrados de extremo a extremo de un solo uso.
Cuentas multiusuario
Creá cuentas de usuario separadas para que varios miembros del personal o de la familia compartan una misma instancia con historiales de carga aislados.
API y CLI
Subí programáticamente a través de la API REST o la CLI oficial para enviar artefactos de compilación, paquetes de logs y resultados de automatización.
¿Por qué ejecutar Gokapi en Hostinger?
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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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