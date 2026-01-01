Gokapi es un servidor de intercambio de archivos de código abierto y autoalojado, modelado a partir del ahora descontinuado Firefox Send. Permite subir archivos a través de una interfaz web y distribuir enlaces de descarga cortos y con vencimiento, ideal para compartir una sola vez donde el destinatario no tiene una cuenta en tu plataforma. El almacenamiento puede ser en disco local o en cualquier bucket compatible con S3, y cada enlace admite vencimiento configurable, límites de descarga y contraseñas opcionales.

Alojar Gokapi en tu propio VPS mantiene el contenido compartido y los registros de acceso de los destinatarios dentro de tu propia infraestructura, en lugar de un servicio de carga SaaS. El único binario de Go mantiene la huella pequeña, y a diferencia de las plataformas públicas para compartir archivos, no hay canales de abuso publicitados; solo las personas a las que les envías un enlace pueden ver lo que subiste.