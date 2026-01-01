Implementá OpenHuman en un clic.
Núcleo de IA personal autoalojado que conecta más de 118 aplicaciones y construye un árbol de memoria privado que controlás totalmente.
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Lo que podés crear con OpenHuman
OpenHuman es una superinteligencia personal de IA de código abierto diseñada para residir en tu propia infraestructura. Construida sobre un núcleo de Rust y un árbol de memoria con prioridad local compatible con Obsidian, se conecta a más de cien servicios a través de OAuth con un solo clic —Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar y muchos más— y extrae silenciosamente datos nuevos a una base de conocimiento privada cada veinte minutos.
Alojar OpenHuman por tu cuenta mantiene cada correo electrónico, documento y conversación en un espacio de trabajo de tu propiedad, mientras te permite enrutar solicitudes a modelos de razonamiento, rápidos o de visión bajo demanda. No hay tarifas por usuario, sin dependencia de proveedor, y ningún servicio de IA de terceros ve tus datos sin procesar a menos que los dirijas explícitamente allí.
Funciones principales de OpenHuman
Memoria con prioridad local
Cada mensaje, documento y sincronización de integración llega a un almacenamiento local de SQLite y a una bóveda compatible con Obsidian que podés leer, editar y respaldar directamente en el disco.
Más de 118 integraciones
Conectores OAuth de un solo clic para Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar y docenas más, con un proceso en segundo plano que actualiza los datos cada veinte minutos.
Herramientas nativas para agentes
Búsqueda web integrada, web scraping, acceso al sistema de archivos, operaciones de Git y voz (STT/TTS) permiten que los agentes actúen en tu nombre sin necesidad de frameworks de plugins externos.
TokenJuice compresión
Un compresor de prompts en el dispositivo que recorta tokens redundantes de las llamadas del agente, reduciendo los costos de la API del modelo hasta en un 80% en flujos de trabajo de larga duración.
Enrutamiento de modelo unificado
Alterná entre modelos de razonamiento, rápidos y de visión a través de una única suscripción, o apuntá el núcleo a backends locales de Ollama y LM Studio para una privacidad total.
Núcleo RPC endurecido
El núcleo Rust sin interfaz gráfica expone un endpoint RPC autenticado por token de portador, se ejecuta como un contenedor de solo lectura con capacidades descartadas, y se empareja limpiamente con clientes de escritorio a través de la red.
¿Por qué ejecutar OpenHuman en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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