Implementá Spacedrive en un clic.
Administrador de archivos de código abierto que unifica tus archivos a través de unidades locales, almacenamiento externo y la nube en una única biblioteca con capacidad de búsqueda.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Spacedrive
Spacedrive es un sistema de archivos distribuido virtual (VDFS) que crea un catálogo único e inteligente de todos tus archivos, sin importar dónde se encuentren. Discos locales, almacenamiento externo y servicios en la nube se unifican en una base de datos única y con capacidad de búsqueda, con etiquetado, filtros de metadatos, detección de duplicados y generación de miniaturas. A diferencia de los exploradores de archivos tradicionales, Spacedrive trata toda tu biblioteca digital como datos estructurados que puedes consultar y organizar a gran escala.
Alojar el servidor de Spacedrive en tu propio VPS te brinda un centro permanente y siempre activo para tu sistema de organización de archivos con autenticación de administrador incorporada, sin subir tus datos a ninguna nube de terceros.
Funciones principales de Spacedrive
Biblioteca de archivos unificada
Indexa archivos en unidades locales, almacenamiento externo y ubicaciones en la nube en una única base de datos con capacidad de búsqueda. Se acabó la búsqueda en múltiples lugares.
Etiquetado inteligente
Organizá archivos con etiquetas personalizadas y filtros de metadatos para que puedas encontrar exactamente lo que necesitás sin importar dónde esté guardado.
Detección de duplicados
Identifica automáticamente archivos duplicados en toda tu biblioteca, ayudándote a recuperar espacio de almacenamiento y a mantener tu colección ordenada.
Vistas previas de multimedia
Genera miniaturas y previsualizaciones para fotos y videos para que puedas navegar por tu biblioteca visualmente sin abrir archivos individuales.
Sincronización entre pares
Sincroniza tu biblioteca organizada en múltiples dispositivos para que tus etiquetas, colecciones y metadatos estén siempre actualizados en todas partes.
¿Por qué ejecutar Spacedrive en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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