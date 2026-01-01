Implementá Thruk con instalación en un clic.
Interfaz web de monitoreo multi-backend para Naemon, Nagios, Icinga y Shinken construida sobre la API de Livestatus.
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Lo que podés crear con Thruk
Thruk es una interfaz web de monitoreo independiente y con muchas funciones, construida sobre la API de Livestatus. Reemplaza el anticuado Nagios CGI con una interfaz de usuario rápida y moderna, y añade capacidades que el Nagios original nunca incluyó: vistas paginadas de millones de servicios, paneles de control adaptados para dispositivos móviles, procesos de negocio, informes de SLA y una potente API REST.
Alojar Thruk en tu propio VPS te permite consolidar todos los backends de Naemon, Nagios, Icinga y Shinken detrás de un único panel de control. Esta plantilla incluye la distribución OMD Labs, por lo que también obtendrás un núcleo Naemon listo para consultar, gráficos de rendimiento RRD y todo el ecosistema de complementos de Thruk sin necesidad de compilación manual.
Funciones principales de Thruk
Soporte multi-backend
Consultar instancias de Naemon, Nagios, Icinga y Shinken simultáneamente y presentarlas como una única vista de estado unificada.
Núcleo de Naemon incluido
Incluye un backend de Naemon funcionando, gráficos de rendimiento RRD y Apache para que la interfaz web tenga datos en vivo desde el primer arranque.
Procesos de negocio
Agrupá cientos de verificaciones de bajo nivel en servicios comerciales lógicos que muestren el impacto real en lugar del ruido crudo del host.
Informes de SLA
Generá informes de disponibilidad, interrupciones y SLA en PDF o Excel directamente desde la interfaz web sin herramientas de informes externas.
REST API
Automatizá paneles de control, tiempos de inactividad y confirmaciones a través de una API REST documentada que replica cada funcionalidad de la interfaz de usuario.
UI apta para móviles
Los paneles de control responsivos y un tema móvil dedicado permiten a los operadores priorizar incidentes desde un teléfono o tablet de guardia.
¿Por qué ejecutar Thruk en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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