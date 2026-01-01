Implementá Zen en un clic.
App minimalista para tomar notas, autoalojada, con soporte de Markdown, búsqueda de texto completo BM25 y acceso PWA offline.
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Lo que podés crear con Zen
Zen es una aplicación minimalista de toma de notas autoalojada, construida como un único binario ligero de Go que utiliza solo unos 20MB de memoria. Las notas se almacenan como markdown en SQLite con búsqueda de texto completo BM25, organización basada en etiquetas, resaltado de sintaxis para bloques de código y atajos de teclado para una navegación rápida.
Alojar Zen en un VPS mantiene todas las notas privadas en tu propia infraestructura, sin tarifas de sincronización en la nube ni acceso de terceros. El soporte PWA offline significa que las notas son accesibles incluso sin conexión a internet, y el mínimo consumo de recursos permite que Zen funcione cómodamente junto a otros servicios en un VPS pequeño.
Funciones principales de Zen
Notas de Markdown
Escribí notas en Markdown estándar con soporte para bloques de código, atajos de formato y un modo de vista previa limpio.
Búsqueda de texto completo BM25
Encontrá notas al instante usando la búsqueda de texto completo clasificada por BM25 que devuelve los resultados más relevantes primero.
Organización de etiquetas
Organizá notas con etiquetas para una categorización flexible sin jerarquías de carpetas rígidas.
PWA sin conexión
Instalá Zen como una Aplicación Web Progresiva para acceder a tus notas sin conexión a internet.
Uso mínimo de recursos
Construido como un único binario de Go usando ~20MB de RAM, Zen funciona de manera eficiente incluso en el VPS más pequeño junto con otros servicios.
¿Por qué ejecutar Zen en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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