Implementá Atlas CMMS en un clic.
Plataforma de gestión de mantenimiento de código abierto para órdenes de trabajo, activos y programación preventiva a gran escala.
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Lo que podés crear con Atlas CMMS
Atlas CMMS es un Sistema de Gestión de Mantenimiento Computarizado autoalojado, diseñado para equipos de instalaciones, fabricación, salud, hotelería y servicios públicos. Centraliza órdenes de trabajo, programas de mantenimiento preventivo, registros de equipos, inventario de repuestos y solicitudes de servicio para que técnicos y gerentes compartan una única fuente de verdad, en lugar de hacer malabares con hojas de cálculo, registros en papel e hilos de correo electrónico.
El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene los datos sensibles de activos, registros de técnicos e historial de mantenimiento bajo tu control total, sin tarifas por usuario y sin dependencia de proveedor. Spring Boot impulsa el backend, React la aplicación web, y una aplicación móvil complementaria permite a los técnicos de campo trabajar sin conexión y sincronizar cuando se reconectan.
Funciones principales de Atlas CMMS
Gestión de órdenes de trabajo
Creá, asigná y hacé un seguimiento de las órdenes de trabajo con prioridades, registros de tiempo, archivos adjuntos e historial completo para cada trabajo y técnico.
Mantenimiento preventivo
Programar inspecciones recurrentes y automatizar la creación de órdenes de trabajo a partir de disparadores basados en lecturas de medidores, intervalos de tiempo o eventos de activos.
Seguimiento de activos e inventario
Catalogá equipos con métricas de tiempo de inactividad, costos de mantenimiento e inventario de repuestos con alertas de stock, más órdenes de compra automatizadas.
Aplicación móvil de campo
Las apps nativas de iOS y Android permiten a los técnicos escanear códigos QR, registrar el tiempo, sacar fotos y completar órdenes de trabajo directamente en el lugar.
Estadísticas e informes
Los paneles de control integrados abarcan el cumplimiento de las órdenes de trabajo, la confiabilidad de los equipos, las tendencias de tiempo de inactividad, la utilización de la mano de obra y el análisis de costos.
¿Por qué ejecutar Atlas CMMS en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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