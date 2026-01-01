Hasta un 70% de descuento en Atlas CMMS

Implementá Atlas CMMS en un clic.

Plataforma de gestión de mantenimiento de código abierto para órdenes de trabajo, activos y programación preventiva a gran escala.

Lanzá tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS gestionado por IA
ARS 11.699 /mes
Elegir plan
Tenés 30 días de garantía de devolución
Implementá Atlas CMMS en un clic.

Elegí un plan VPS para Atlas CMMS

66% off
KVM 1
ARS 34.199
ARS 11.699 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 23.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS 42.299
ARS 17.099 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 30.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
70% off
KVM 4
ARS 76.399
ARS 23.299 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 58.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS 139.599
ARS 46.599 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 100.899/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS 34.199
ARS 11.699 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 23.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS 42.299
ARS 17.099 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 30.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
70% off
KVM 4
ARS 76.399
ARS 23.299 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 58.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS 139.599
ARS 46.599 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 100.899/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Atlas CMMS

Atlas CMMS es un Sistema de Gestión de Mantenimiento Computarizado autoalojado, diseñado para equipos de instalaciones, fabricación, salud, hotelería y servicios públicos. Centraliza órdenes de trabajo, programas de mantenimiento preventivo, registros de equipos, inventario de repuestos y solicitudes de servicio para que técnicos y gerentes compartan una única fuente de verdad, en lugar de hacer malabares con hojas de cálculo, registros en papel e hilos de correo electrónico.

El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene los datos sensibles de activos, registros de técnicos e historial de mantenimiento bajo tu control total, sin tarifas por usuario y sin dependencia de proveedor. Spring Boot impulsa el backend, React la aplicación web, y una aplicación móvil complementaria permite a los técnicos de campo trabajar sin conexión y sincronizar cuando se reconectan.

Empezar
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Atlas CMMS

Gestión de órdenes de trabajo

Creá, asigná y hacé un seguimiento de las órdenes de trabajo con prioridades, registros de tiempo, archivos adjuntos e historial completo para cada trabajo y técnico.

Mantenimiento preventivo

Programar inspecciones recurrentes y automatizar la creación de órdenes de trabajo a partir de disparadores basados en lecturas de medidores, intervalos de tiempo o eventos de activos.

Seguimiento de activos e inventario

Catalogá equipos con métricas de tiempo de inactividad, costos de mantenimiento e inventario de repuestos con alertas de stock, más órdenes de compra automatizadas.

Aplicación móvil de campo

Las apps nativas de iOS y Android permiten a los técnicos escanear códigos QR, registrar el tiempo, sacar fotos y completar órdenes de trabajo directamente en el lugar.

Estadísticas e informes

Los paneles de control integrados abarcan el cumplimiento de las órdenes de trabajo, la confiabilidad de los equipos, las tendencias de tiempo de inactividad, la utilización de la mano de obra y el análisis de costos.

¿Por qué ejecutar Atlas CMMS en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Verificando...

Lanzamiento local, crecimiento global

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local, crecimiento global

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
Omkar

Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
Sylvain

Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
Martin K

La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

30 días de garantía de devolución del dinero

Probalo sin miedo: tenemos 30 días de garantía de devolución. Consultá nuestra política de reembolsos para más información.

Empezar

Explorá más aplicaciones para implementar

AirTrail

AirTrail

Bitácora de vuelo personal con mapa interactivo, estadísticas y soporte multiusuario

Seleccionar
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Wiki liviana autoalojada con páginas respaldadas por Git y edición en Markdown.

Seleccionar
Apollo

Apollo

Editor colaborativo de anotación genómica en tiempo real para equipos de investigación distribuidos

Seleccionar
Ver todas las aplicaciones

Protejemos tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que funcione correctamente y para obtener datos sobre cómo interactuás con él, además de para fines de marketing. Al aceptar, permitís el guardado de cookies en tu dispositivo para segmentación de anuncios, personalización y análisis, según se describe en nuestra Política de cookies.