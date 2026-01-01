Atlas CMMS es un Sistema de Gestión de Mantenimiento Computarizado autoalojado, diseñado para equipos de instalaciones, fabricación, salud, hotelería y servicios públicos. Centraliza órdenes de trabajo, programas de mantenimiento preventivo, registros de equipos, inventario de repuestos y solicitudes de servicio para que técnicos y gerentes compartan una única fuente de verdad, en lugar de hacer malabares con hojas de cálculo, registros en papel e hilos de correo electrónico.

El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene los datos sensibles de activos, registros de técnicos e historial de mantenimiento bajo tu control total, sin tarifas por usuario y sin dependencia de proveedor. Spring Boot impulsa el backend, React la aplicación web, y una aplicación móvil complementaria permite a los técnicos de campo trabajar sin conexión y sincronizar cuando se reconectan.