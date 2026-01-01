Domain Locker es una plataforma autoalojada diseñada para desarrolladores, empresas y profesionales de TI que gestionan múltiples nombres de dominio en distintos registradores. Recopila automáticamente registros DNS, detalles de certificados SSL, datos WHOIS, subdominios e información de direcciones IP para cada dominio de tu cartera, brindándote un único lugar para monitorear la salud y el historial de tus dominios.

Las integraciones de alerta —incluyendo email, webhooks, Telegram y Signal— te notifican sobre vencimientos próximos, cambios en el DNS y anomalías de seguridad antes de que se conviertan en incidentes. Los análisis interactivos y el seguimiento de costos completan el conjunto de funciones, convirtiendo a Domain Locker en una herramienta de operaciones completa para cualquiera que se tome en serio sus activos de dominio. El autoalojamiento mantiene todos esos datos sensibles de registradores y DNS totalmente bajo tu control.