Implementar Domain Locker con instalación en 1 clic.
Plataforma de código abierto para monitorear y gestionar portfolios de dominios con seguimiento automatizado de DNS, SSL y WHOIS.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Domain Locker
Domain Locker es una plataforma autoalojada diseñada para desarrolladores, empresas y profesionales de TI que gestionan múltiples nombres de dominio en distintos registradores. Recopila automáticamente registros DNS, detalles de certificados SSL, datos WHOIS, subdominios e información de direcciones IP para cada dominio de tu cartera, brindándote un único lugar para monitorear la salud y el historial de tus dominios.
Las integraciones de alerta —incluyendo email, webhooks, Telegram y Signal— te notifican sobre vencimientos próximos, cambios en el DNS y anomalías de seguridad antes de que se conviertan en incidentes. Los análisis interactivos y el seguimiento de costos completan el conjunto de funciones, convirtiendo a Domain Locker en una herramienta de operaciones completa para cualquiera que se tome en serio sus activos de dominio. El autoalojamiento mantiene todos esos datos sensibles de registradores y DNS totalmente bajo tu control.
Funciones principales de Domain Locker
Monitoreo automatizado de dominios
Recolecta continuamente registros DNS, certificados SSL, datos WHOIS e información de subdominios para que siempre tengas una vista actualizada de cada dominio.
Alertas de vencimiento y cambio
Envía notificaciones por correo electrónico, webhooks, Telegram o Signal cuando un dominio está por vencer o un registro DNS cambia inesperadamente.
Auditoría de seguridad
Analiza las configuraciones de dominio en busca de configuraciones erróneas y sugiere mejoras concretas para fortalecer la configuración de tu DNS y certificado.
Estadísticas e historial
Los gráficos interactivos y las líneas de tiempo muestran cómo las configuraciones y el rendimiento del dominio han evolucionado con el tiempo para facilitar la resolución de problemas.
Seguimiento de costos y activos
Registra los precios de compra, los costos de renovación y los valores de mercado estimados para que puedas gestionar carteras de dominios como activos financieros.
¿Por qué ejecutar Domain Locker en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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