Implementá DDNS Updater con instalación de un solo clic.
Actualizador de DNS dinámico liviano y autoalojado que mantiene los registros A y AAAA sincronizados en más de 40 proveedores de DNS.
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Lo que podés crear con DDNS Updater
DDNS Updater es un servicio Go de código abierto que mantiene los registros DNS A y AAAA apuntando a la IP correcta en más de 40 proveedores de DNS — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains, y muchos más — desde un único archivo de configuración. Funciona como un agente sin interfaz gráfica que solo necesita conectividad saliente, con el estado visible a través de los registros del contenedor o un panel HTTP integrado accesible mediante reenvío de puertos SSH cuando quieras una vista desde el navegador.
Alojar DDNS Updater en tu propio VPS te proporciona un agente estable y siempre activo que puede actualizar registros DNS para routers domésticos, gateways IoT, servidores secundarios o cualquier otro punto final cuya IP pública cambie. Las credenciales del proveedor y la lógica de actualización permanecen dentro de tu infraestructura, y una instancia puede gestionar registros que abarcan múltiples dominios y proveedores en paralelo.
Funciones principales de DDNS Updater
Más de 40 proveedores de DNS
Actualizá registros en Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric, y docenas más desde una única instancia.
Controles periódicos
Cadencia de sondeo configurable con ventanas de enfriamiento para que la IP pública se obtenga y los registros se actualicen solo cuando sea realmente necesario.
IPv4 e IPv6
Rastrea registros A y AAAA simultáneamente, recurriendo de forma elegante cuando solo una familia de direcciones está disponible en la conexión ascendente.
Panel de estado integrado
El panel de control de solo lectura (solo local) muestra el estado actual del registro, la última actualización, la IP observada y los errores por registro cuando se accede mediante un port-forward de SSH.
Obtención de IP de múltiples proveedores
La IP pública se resuelve combinando múltiples proveedores basados en HTTP y DNS, por lo que una única interrupción del servicio no bloquea todas las actualizaciones.
Notificaciones a través de shoutrrr
La integración opcional de shoutrrr envía alertas a Discord, Slack, Telegram o por correo electrónico cuando una actualización falla o se detecta un cambio de IP.
¿Por qué ejecutar DDNS Updater en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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