Hasta un 69% de descuento en DDNS Updater

Implementá DDNS Updater con instalación de un solo clic.

Actualizador de DNS dinámico liviano y autoalojado que mantiene los registros A y AAAA sincronizados en más de 40 proveedores de DNS.

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VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
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Implementá DDNS Updater con instalación de un solo clic.

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66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
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Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con DDNS Updater

DDNS Updater es un servicio Go de código abierto que mantiene los registros DNS A y AAAA apuntando a la IP correcta en más de 40 proveedores de DNS — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains, y muchos más — desde un único archivo de configuración. Funciona como un agente sin interfaz gráfica que solo necesita conectividad saliente, con el estado visible a través de los registros del contenedor o un panel HTTP integrado accesible mediante reenvío de puertos SSH cuando quieras una vista desde el navegador.

Alojar DDNS Updater en tu propio VPS te proporciona un agente estable y siempre activo que puede actualizar registros DNS para routers domésticos, gateways IoT, servidores secundarios o cualquier otro punto final cuya IP pública cambie. Las credenciales del proveedor y la lógica de actualización permanecen dentro de tu infraestructura, y una instancia puede gestionar registros que abarcan múltiples dominios y proveedores en paralelo.

Empezar
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de DDNS Updater

Más de 40 proveedores de DNS

Actualizá registros en Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric, y docenas más desde una única instancia.

Controles periódicos

Cadencia de sondeo configurable con ventanas de enfriamiento para que la IP pública se obtenga y los registros se actualicen solo cuando sea realmente necesario.

IPv4 e IPv6

Rastrea registros A y AAAA simultáneamente, recurriendo de forma elegante cuando solo una familia de direcciones está disponible en la conexión ascendente.

Panel de estado integrado

El panel de control de solo lectura (solo local) muestra el estado actual del registro, la última actualización, la IP observada y los errores por registro cuando se accede mediante un port-forward de SSH.

Obtención de IP de múltiples proveedores

La IP pública se resuelve combinando múltiples proveedores basados en HTTP y DNS, por lo que una única interrupción del servicio no bloquea todas las actualizaciones.

Notificaciones a través de shoutrrr

La integración opcional de shoutrrr envía alertas a Discord, Slack, Telegram o por correo electrónico cuando una actualización falla o se detecta un cambio de IP.

¿Por qué ejecutar DDNS Updater en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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30 días de garantía de devolución

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