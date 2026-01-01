Implementá BunkerM en un clic.
Broker MQTT Eclipse Mosquitto todo en uno con un panel web, gestión de ACL y monitoreo en vivo.
Elegí un plan VPS para BunkerM
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con BunkerM
BunkerM empaqueta Eclipse Mosquitto con un panel de gestión completo en un único contenedor, para que obtengas un broker MQTT listo para producción sin editar manualmente archivos de configuración ni instalar una interfaz de usuario separada. La interfaz web incluida gestiona la seguridad dinámica, ACLs de clientes y roles, exploración de temas en vivo e historial de mensajes con reproducción, todo respaldado por un almacenamiento local SQLite que captura cada mensaje publicado.
Alojar BunkerM en tu propio VPS mantiene la telemetría del dispositivo, las reglas ACL y los mensajes históricos en una infraestructura que vos controlás, con clientes ilimitados y sin tarifas por mensaje. La imagen incluye un detector de anomalías estadísticas y un motor de automatización local para publicaciones basadas en cron y observadores basados en condiciones, todo funcionando dentro del contenedor sin dependencia de la nube.
Funciones principales de BunkerM
Mosquitto con interfaz web
Incluye Eclipse Mosquitto y un dashboard de gestión completo en un solo contenedor, con soporte para MQTT 3.1.1 y MQTT 5 listo para usar.
Editor de ACL dinámico
Crear clientes, roles y grupos con reglas de publicación y suscripción detalladas desde el navegador, con exportación e importación JSON para copias de seguridad.
Explorador MQTT
Explorá el árbol de temas en vivo, inspeccioná las cargas retenidas con metadatos de QoS y publicá mensajes directamente desde el panel de control.
Historial de mensajes y reproducción
Cada mensaje publicado se captura en un almacén local de SQLite con filtros por tema, búsqueda de texto libre y una acción de reproducción con un solo clic.
Detección inteligente de anomalías
Un motor estadístico local monitorea las tasas de publicación y las líneas de base de los temas, generando alertas sobre picos, desvíos y silencios inesperados.
¿Por qué ejecutar BunkerM en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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