BunkerM empaqueta Eclipse Mosquitto con un panel de gestión completo en un único contenedor, para que obtengas un broker MQTT listo para producción sin editar manualmente archivos de configuración ni instalar una interfaz de usuario separada. La interfaz web incluida gestiona la seguridad dinámica, ACLs de clientes y roles, exploración de temas en vivo e historial de mensajes con reproducción, todo respaldado por un almacenamiento local SQLite que captura cada mensaje publicado.

Alojar BunkerM en tu propio VPS mantiene la telemetría del dispositivo, las reglas ACL y los mensajes históricos en una infraestructura que vos controlás, con clientes ilimitados y sin tarifas por mensaje. La imagen incluye un detector de anomalías estadísticas y un motor de automatización local para publicaciones basadas en cron y observadores basados en condiciones, todo funcionando dentro del contenedor sin dependencia de la nube.