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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con BunkerM

BunkerM empaqueta Eclipse Mosquitto con un panel de gestión completo en un único contenedor, para que obtengas un broker MQTT listo para producción sin editar manualmente archivos de configuración ni instalar una interfaz de usuario separada. La interfaz web incluida gestiona la seguridad dinámica, ACLs de clientes y roles, exploración de temas en vivo e historial de mensajes con reproducción, todo respaldado por un almacenamiento local SQLite que captura cada mensaje publicado.

Alojar BunkerM en tu propio VPS mantiene la telemetría del dispositivo, las reglas ACL y los mensajes históricos en una infraestructura que vos controlás, con clientes ilimitados y sin tarifas por mensaje. La imagen incluye un detector de anomalías estadísticas y un motor de automatización local para publicaciones basadas en cron y observadores basados en condiciones, todo funcionando dentro del contenedor sin dependencia de la nube.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de BunkerM

Mosquitto con interfaz web

Incluye Eclipse Mosquitto y un dashboard de gestión completo en un solo contenedor, con soporte para MQTT 3.1.1 y MQTT 5 listo para usar.

Editor de ACL dinámico

Crear clientes, roles y grupos con reglas de publicación y suscripción detalladas desde el navegador, con exportación e importación JSON para copias de seguridad.

Explorador MQTT

Explorá el árbol de temas en vivo, inspeccioná las cargas retenidas con metadatos de QoS y publicá mensajes directamente desde el panel de control.

Historial de mensajes y reproducción

Cada mensaje publicado se captura en un almacén local de SQLite con filtros por tema, búsqueda de texto libre y una acción de reproducción con un solo clic.

Detección inteligente de anomalías

Un motor estadístico local monitorea las tasas de publicación y las líneas de base de los temas, generando alertas sobre picos, desvíos y silencios inesperados.

¿Por qué ejecutar BunkerM en Hostinger?

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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