Implementá GoWA con una instalación de un clic.
API REST de WhatsApp liviana e interfaz web desarrollada con Go para la automatización de mensajería multidispositivo.
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Lo que podés crear con GoWA
GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) es un servidor REST API de código abierto que se conecta a WhatsApp a través del protocolo multidispositivo. Ofrece una interfaz de usuario web limpia para gestionar sesiones de WhatsApp y una API REST completa para enviar mensajes, gestionar contactos y manejar webhooks — todo desde tu propio servidor.
Autoalojar GoWA en tu VPS garantiza que los datos de tu sesión de WhatsApp permanezcan privados, que tu API no tenga límites de tasa de proveedores externos y que mantengas un control total sobre el enrutamiento de mensajes y las integraciones de webhooks.
Funciones principales de GoWA
REST API
API HTTP completa para enviar mensajes de texto, imágenes, documentos y ubicación programáticamente desde cualquier lenguaje o herramienta.
Compatibilidad multi-dispositivo
Conectá varias cuentas de WhatsApp a una única instancia de servidor sin necesidad de conexiones telefónicas separadas.
Interfaz web
Interfaz de usuario web integrada para escaneo de códigos QR, gestión de sesiones y prueba de llamadas a la API sin escribir código.
Integración de Webhook
Reenviá los mensajes entrantes a tus propios endpoints para automatización de chatbots, integración con CRM o flujos de trabajo de notificación.
Autenticación básica
Proteger la API y la interfaz de usuario web con credenciales de usuario/contraseña para evitar accesos no autorizados.
¿Por qué ejecutar GoWA en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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