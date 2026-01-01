Implementá Dashy con instalación en 1 clic.
Dashboard autoalojado muy personalizable para organizar todos tus servicios, marcadores y widgets en un mismo lugar.
Elegí un plan VPS para Dashy
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Dashy
Dashy es un dashboard personal autoalojado que te ofrece una página de inicio hermosa y personalizable para todos tus servicios, aplicaciones y marcadores. Con cientos de íconos integrados, un ecosistema de widgets completo y un editor de configuración visual, podés crear una interfaz a medida sin editar archivos YAML. Las verificaciones de estado en tiempo real monitorean tus servicios de forma continua, para que siempre sepas qué está funcionando.
Alojar Dashy en tu VPS significa que tu dashboard está disponible 24/7 desde cualquier dispositivo, con todos los datos de configuración bajo tu control. No hay tarifas de suscripción, ni límites de uso, ni acceso de terceros a la topología de tu infraestructura; solo un punto de entrada rápido y privado a todo lo que ejecutás.
Funciones principales de Dashy
Monitoreo del Estado del Servicio
Verifica continuamente si tus servicios están en línea y muestra indicadores de estado en vivo para que puedas detectar interrupciones de un vistazo.
Editor de Configuración Visual
Editá el diseño de tu panel, las secciones y los elementos a través de una interfaz de apuntar y hacer clic sin tocar los archivos de configuración YAML.
Amplio Ecosistema de Widgets
Agregá pronósticos del tiempo, feeds RSS, estadísticas del sistema, relojes y docenas de otros widgets para transformar el panel de control en un centro de información.
Amplia Biblioteca de Íconos
Incluye más de 400 íconos de servicio preconfigurados y admite íconos personalizados, manteniendo tu panel de control visualmente consistente y fácil de navegar.
Soporte multi-página
Organizá los servicios en varias páginas y secciones, facilitando la gestión de un gran número de aplicaciones sin desorden.
¿Por qué ejecutar Dashy en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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