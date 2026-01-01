Dashy es un dashboard personal autoalojado que te ofrece una página de inicio hermosa y personalizable para todos tus servicios, aplicaciones y marcadores. Con cientos de íconos integrados, un ecosistema de widgets completo y un editor de configuración visual, podés crear una interfaz a medida sin editar archivos YAML. Las verificaciones de estado en tiempo real monitorean tus servicios de forma continua, para que siempre sepas qué está funcionando.

Alojar Dashy en tu VPS significa que tu dashboard está disponible 24/7 desde cualquier dispositivo, con todos los datos de configuración bajo tu control. No hay tarifas de suscripción, ni límites de uso, ni acceso de terceros a la topología de tu infraestructura; solo un punto de entrada rápido y privado a todo lo que ejecutás.