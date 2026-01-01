GitBucket es una plataforma Git de código abierto basada en Scala que ofrece una experiencia familiar al estilo GitHub en una infraestructura que vos controlás. Incluye alojamiento de repositorios, solicitudes de extracción (pull requests), incidencias (issues), wikis y un modelo de cuenta que refleja las convenciones de GitHub, por lo que los equipos existentes lo adoptan sin necesidad de reentrenamiento.

Funcionando en la JVM con una base de datos H2 embebida lista para usar, GitBucket no necesita servicios externos para empezar y escala a través de plugins para autenticación LDAP, integraciones de CI y bases de datos externas. El autoalojamiento mantiene el código fuente, los tokens de acceso y el historial de auditoría dentro de tu VPS en lugar de un SaaS de terceros.