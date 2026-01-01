Implementar GitBucket en un clic.
Plataforma Git de código abierto autoalojada con una interfaz estilo GitHub, impulsada por la JVM.
Elegí un plan VPS para GitBucket
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con GitBucket
GitBucket es una plataforma Git de código abierto basada en Scala que ofrece una experiencia familiar al estilo GitHub en una infraestructura que vos controlás. Incluye alojamiento de repositorios, solicitudes de extracción (pull requests), incidencias (issues), wikis y un modelo de cuenta que refleja las convenciones de GitHub, por lo que los equipos existentes lo adoptan sin necesidad de reentrenamiento.
Funcionando en la JVM con una base de datos H2 embebida lista para usar, GitBucket no necesita servicios externos para empezar y escala a través de plugins para autenticación LDAP, integraciones de CI y bases de datos externas. El autoalojamiento mantiene el código fuente, los tokens de acceso y el historial de auditoría dentro de tu VPS en lugar de un SaaS de terceros.
Funciones principales de GitBucket
Flujo de trabajo estilo GitHub
Repositorios, pull requests, issues e hitos se corresponden directamente con las convenciones de GitHub para que los colaboradores se mantengan productivos desde el día uno.
Ecosistema de plugins
Los plugins oficiales y de la comunidad extienden GitBucket con ejecutores de CI, notificaciones, búsqueda de código y proveedores de autenticación.
Acceso Git SSH y HTTPS
Los desarrolladores hacen push y pull a través de Git estándar por HTTPS o SSH en un puerto dedicado para las herramientas de cliente normales.
Wiki e incidencias integradas
Cada repositorio incluye una wiki y un completo sistema de seguimiento de incidencias, manteniendo la documentación y el trabajo del proyecto junto al código.
Portabilidad basada en JVM
La aplicación Scala de un solo WAR se ejecuta donde sea que lo haga la JVM, haciendo que las actualizaciones y las copias de seguridad sean predecibles en cualquier VPS.
¿Por qué ejecutar GitBucket en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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