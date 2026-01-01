Implementá Trip con instalación en un clic.
Rastreador de mapas y planificador de viajes minimalista y autohospedado para organizar puntos de interés e itinerarios de varios días.
Elegí un plan VPS para Trip
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Trip
Trip is a self-hosted minimalist map tracker and trip planner that lets you collect points of interest on interactive maps and turn them into structured multi-day itineraries. Built around a clean, distraction-free interface, it focuses on the two activities travelers actually repeat: marking places worth visiting and assembling them into trips with dates, notes, and attachments.
Running Trip on your own VPS keeps every POI, itinerary, and travel companion link inside infrastructure you control. There is no telemetry, no advertising, and no third-party cloud — your destinations and travel plans never leave your server, while OIDC integration lets you connect Trip to an existing single sign-on setup when you want one.
Funciones principales de Trip
Mapas interactivos de Puntos de Interés
Arrastrá, categorizá y filtrá puntos de interés en mosaicos de mapas personalizables creados con Leaflet para una exploración rápida y apta para dispositivos móviles.
Itinerarios de varios días
Agrupá PDI en planes de viaje diarios con notas, costos y adjuntos para que el plan completo viva en un solo lugar.
Colaboración en viajes
Share trips with travel companions so everyone sees the same itinerary and updates without juggling chat threads or spreadsheets.
OIDC inicio de sesión único
El inicio de sesión opcional con OpenID Connect te permite reutilizar tu proveedor de identidad existente en lugar de gestionar una cuenta de Trip separada.
Privacidad por defecto
Sin telemetría, seguimiento ni anuncios — cada lugar, foto y viaje permanece en tu VPS bajo tu control directo.
SQLite Liviano
Contenedor único respaldado por SQLite con un solo volumen de almacenamiento, lo que convierte las copias de seguridad y las migraciones en una sencilla copia de archivo.
¿Por qué ejecutar Trip en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.