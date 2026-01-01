Hasta un 70% de descuento en Dagu

Moderno planificador de flujos de trabajo basado en DAG con una interfaz de usuario web para gestionar tareas cron y pipelines de tareas.

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32 GB de RAM
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Dagu

Dagu es un potente programador de flujos de trabajo de código abierto que reemplaza los trabajos cron tradicionales con pipelines de grafos acíclicos dirigidos (DAG) gestionados a través de una interfaz web limpia. Definí flujos de trabajo en archivos YAML simples con pasos que pueden ejecutar comandos de shell, contenedores Docker, solicitudes HTTP, consultas SQL y más — todo con cadenas de dependencia, reintentos y lógica condicional incorporados.

Alojar Dagu en tu propio VPS te brinda un programador de un solo binario sin dependencias de base de datos. El almacenamiento basado en archivos simplifica las cosas, mientras que la interfaz de usuario web proporciona monitoreo de ejecución en tiempo real, visualización de registros y controles de activación manual. Esta implementación incluye autenticación incorporada y almacenamiento persistente para las definiciones de flujos de trabajo y el historial de ejecución.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Dagu

Editor de flujo de trabajo DAG

Definí las dependencias de las tareas como grafos acíclicos dirigidos en YAML con ejecución paralela, ramificación condicional y lógica de reintento.

Tipos de pasos integrados

Ejecutar comandos de shell, contenedores Docker, solicitudes HTTP, consultas SQL, comandos SSH y operaciones S3 como tipos de pasos nativos.

Monitoreo en tiempo real

Observá el progreso de la ejecución del flujo de trabajo en tiempo real a través de la interfaz de usuario web, con el estado de cada paso, los registros y la información de tiempos.

Programación Cron

Programá flujos de trabajo con expresiones cron y gestioná todos los trabajos programados desde un único panel de control.

Integración de agente de IA

Ejecutá agentes de codificación de IA como Claude Code, Codex y Copilot como pasos de flujo de trabajo con soporte de arnés incorporado.

¿Por qué ejecutar Dagu en Hostinger?

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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Noel
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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Martin K
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