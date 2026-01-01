Moderno planificador de flujos de trabajo basado en DAG con una interfaz de usuario web para gestionar tareas cron y pipelines de tareas.
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Lo que podés crear con Dagu
Dagu es un potente programador de flujos de trabajo de código abierto que reemplaza los trabajos cron tradicionales con pipelines de grafos acíclicos dirigidos (DAG) gestionados a través de una interfaz web limpia. Definí flujos de trabajo en archivos YAML simples con pasos que pueden ejecutar comandos de shell, contenedores Docker, solicitudes HTTP, consultas SQL y más — todo con cadenas de dependencia, reintentos y lógica condicional incorporados.
Alojar Dagu en tu propio VPS te brinda un programador de un solo binario sin dependencias de base de datos. El almacenamiento basado en archivos simplifica las cosas, mientras que la interfaz de usuario web proporciona monitoreo de ejecución en tiempo real, visualización de registros y controles de activación manual. Esta implementación incluye autenticación incorporada y almacenamiento persistente para las definiciones de flujos de trabajo y el historial de ejecución.
Funciones principales de Dagu
Editor de flujo de trabajo DAG
Definí las dependencias de las tareas como grafos acíclicos dirigidos en YAML con ejecución paralela, ramificación condicional y lógica de reintento.
Tipos de pasos integrados
Ejecutar comandos de shell, contenedores Docker, solicitudes HTTP, consultas SQL, comandos SSH y operaciones S3 como tipos de pasos nativos.
Monitoreo en tiempo real
Observá el progreso de la ejecución del flujo de trabajo en tiempo real a través de la interfaz de usuario web, con el estado de cada paso, los registros y la información de tiempos.
Programación Cron
Programá flujos de trabajo con expresiones cron y gestioná todos los trabajos programados desde un único panel de control.
Integración de agente de IA
Ejecutá agentes de codificación de IA como Claude Code, Codex y Copilot como pasos de flujo de trabajo con soporte de arnés incorporado.
¿Por qué ejecutar Dagu en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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