Implementá Paymenter con un solo clic.
Plataforma de código abierto para gestionar facturación y suscripciones en empresas de hosting, con integraciones para Stripe, PayPal y aprovisionamiento automático.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Paymenter
Paymenter es una plataforma de facturación de código abierto, diseñada específicamente para empresas de hosting y proveedores de servicios que necesitan una gestión profesional de suscripciones sin tarifas por transacción ni costos de licencias propietarias. Gestiona todo el ciclo de vida del cliente —desde el aprovisionamiento de servicios hasta la generación de facturas y la recaudación de pagos— con integraciones nativas para Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk y DirectAdmin. Desarrollado con Laravel y un panel de administración limpio, Paymenter les da a las empresas de hosting la flexibilidad de personalizar cada aspecto de su experiencia de facturación.
Alojar Paymenter en tu propio VPS significa sin recargos por transacción, sin límites de clientes y con control total sobre la plataforma. MariaDB y Redis se ejecutan localmente para experiencias de pago rápidas y operaciones de administración ágiles, mientras que la licencia MIT te permite modificar y extender la plataforma para que se adapte a tu modelo de negocio exacto.
Funciones principales de Paymenter
Gestión de Suscripciones
Gestioná la facturación recurrente con ciclos flexibles, recordatorios automáticos de renovación y prorrateo para que a los clientes siempre se les facture con precisión por los servicios que utilizan.
Aprovisionamiento Automático
Nuevas órdenes de servicio aprovisionan recursos automáticamente a través de integraciones con Pterodactyl, cPanel, Plesk o DirectAdmin, eliminando la configuración manual entre el pago y la entrega.
Múltiples Pasarelas de Pago
Aceptá pagos a través de Stripe, PayPal y Mollie sin complicaciones, ofreciéndoles a los clientes las opciones de pago que prefieren sin necesidad de integraciones personalizadas.
Portal de Autoservicio para Clientes
Los clientes gestionan sus propios servicios, facturas y detalles de cuenta a través de un portal de marca, reduciendo el volumen de tickets de soporte para consultas de facturación rutinarias.
Sistema de plugins extensible
Agregue integraciones personalizadas, pasarelas de pago y módulos de aprovisionamiento a través de la arquitectura de plugins sin modificar el código central de la plataforma.
¿Por qué ejecutar Paymenter en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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