Fusio es una plataforma de gestión de API de código abierto y autoalojada que funciona como una puerta de enlace de API y un constructor de backend. Permite exponer tablas de bases de datos, microservicios o lógica personalizada como API REST sin escribir código repetitivo, compatible con MySQL, PostgreSQL, MongoDB y más. Un portal de desarrolladores integrado brinda a los desarrolladores externos acceso de autoservicio, gestión de claves de API y documentación OpenAPI en vivo, mientras que los planes de suscripción y la limitación de velocidad facilitan la monetización de sus API.

Con soporte nativo para el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP), Fusio también puede servir como un centro de integración para agentes de IA, conectando sus datos y servicios directamente a los flujos de trabajo de LLM. El autoalojamiento en su VPS mantiene todo el tráfico de API y la lógica de negocio bajo su control.