Implementá Fusio en un clic.
Plataforma de gestión de API de código abierto para construir, operar y monetizar APIs con un portal de desarrolladores visual.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Fusio
Fusio es una plataforma de gestión de API de código abierto y autoalojada que funciona como una puerta de enlace de API y un constructor de backend. Permite exponer tablas de bases de datos, microservicios o lógica personalizada como API REST sin escribir código repetitivo, compatible con MySQL, PostgreSQL, MongoDB y más. Un portal de desarrolladores integrado brinda a los desarrolladores externos acceso de autoservicio, gestión de claves de API y documentación OpenAPI en vivo, mientras que los planes de suscripción y la limitación de velocidad facilitan la monetización de sus API.
Con soporte nativo para el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP), Fusio también puede servir como un centro de integración para agentes de IA, conectando sus datos y servicios directamente a los flujos de trabajo de LLM. El autoalojamiento en su VPS mantiene todo el tráfico de API y la lógica de negocio bajo su control.
Funciones principales de Fusio
Base de datos a API
Exponga MySQL, PostgreSQL, MongoDB y otras fuentes de datos como APIs REST gobernadas sin escribir código repetitivo.
Portal del Desarrollador
Proporcionar a los desarrolladores externos acceso de autoservicio a la API, gestión de claves y documentación OpenAPI en vivo en un portal de marca.
Monetización de API
Creá planes de suscripción y niveles de limitación de tasa para cobrar por el uso de la API con cuotas configurables e integración de facturación.
Integración de MCP
Conectá tus APIs directamente a los flujos de trabajo de agentes de IA a través del soporte nativo del Protocolo de Contexto del Modelo para la integración de herramientas LLM.
Generación de SDK
Generar automáticamente SDKs de cliente para todos los principales lenguajes de programación para acelerar las integraciones de API de terceros.
¿Por qué ejecutar Fusio en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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