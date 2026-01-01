TiddlyWiki es una wiki de código abierto única que almacena todo como unidades individuales llamadas tiddlers — notas, tareas, imágenes, fragmentos de código y cualquier otra pieza de información. A diferencia de las herramientas jerárquicas para tomar notas, los tiddlers se pueden vincular, etiquetar y transcluir libremente, por lo que tu base de conocimientos crece orgánicamente sin forzar el contenido en carpetas o categorías.

Alojar TiddlyWiki en un VPS mantiene tus notas y tu base de conocimientos personal completamente privadas y accesibles desde cualquier navegador. Esta implementación ejecuta TiddlyWiki en modo servidor, proporcionando sincronización multidispositivo y almacenamiento persistente respaldado por un volumen con nombre — para que tus tiddlers nunca se pierdan entre reinicios de contenedores.