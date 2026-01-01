Implementá TiddlyWiki con un clic.
Cuaderno personal no lineal de código abierto para capturar, organizar y compartir información a tu manera.
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Lo que podés crear con TiddlyWiki
TiddlyWiki es una wiki de código abierto única que almacena todo como unidades individuales llamadas tiddlers — notas, tareas, imágenes, fragmentos de código y cualquier otra pieza de información. A diferencia de las herramientas jerárquicas para tomar notas, los tiddlers se pueden vincular, etiquetar y transcluir libremente, por lo que tu base de conocimientos crece orgánicamente sin forzar el contenido en carpetas o categorías.
Alojar TiddlyWiki en un VPS mantiene tus notas y tu base de conocimientos personal completamente privadas y accesibles desde cualquier navegador. Esta implementación ejecuta TiddlyWiki en modo servidor, proporcionando sincronización multidispositivo y almacenamiento persistente respaldado por un volumen con nombre — para que tus tiddlers nunca se pierdan entre reinicios de contenedores.
Funciones principales de TiddlyWiki
Estructura de notas no lineal
Los Tiddlers se enlazan e incrustan libremente entre sí, así podés construir un grafo de conocimiento sin verte forzado a usar carpetas o jerarquías rígidas.
Etiquetado y filtrado
Etiquetá cualquier tiddler y usá el potente lenguaje de filtros para crear listas, tablas y vistas dinámicas que se actualizan automáticamente a medida que agregás contenido.
Wikitexto y macros
El lenguaje de marcado de TiddlyWiki soporta transclusión, macros y widgets personalizados para que puedas construir plantillas y componentes reutilizables en toda tu wiki.
Modo de servidor persistente
Ejecutándose en Node.js, esta implementación guarda cada cambio en el disco inmediatamente, por lo que tus notas son duraderas y accesibles desde cualquier dispositivo con un navegador.
Ecosistema de plugins
Extendé TiddlyWiki con plugins para renderizado de Markdown, resaltado de sintaxis de código, tableros Kanban, diagramas y muchas otras funciones de la biblioteca de plugins.
¿Por qué ejecutar TiddlyWiki en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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