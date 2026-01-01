Implementá OSRM con instalación en un clic.
Motor de enrutamiento OpenStreetMap de alto rendimiento con una interfaz de usuario de direcciones integrada para navegación en auto, bicicleta y a pie.
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Lo que podés crear con OSRM
OSRM (Open Source Routing Machine) es un motor de enrutamiento de alto rendimiento para las rutas más cortas en redes viales construido a partir de datos de OpenStreetMap. Impulsa las indicaciones paso a paso, isocronas, matrices de distancia, coincidencia de mapas y optimización de viajes a través de una API HTTP limpia, y es utilizado en producción por openstreetmap.org y muchos productos de mapeo comerciales.
Esta plantilla incluye el backend de enrutamiento oficial junto con el frontend de direcciones oficial, para que obtengas una interfaz de usuario de mapa funcional lista para usar. Alojar OSRM por tu cuenta en tu propio VPS elimina las cuotas por solicitud y los niveles de precios, mantiene privadas las consultas de ubicación y te permite intercambiar cualquier región de OpenStreetMap que necesites sin compartir telemetría con un tercero.
Funciones principales de OSRM
UI de direcciones integrada
El frontend oficial de OSRM viene preconfigurado con tu backend, brindándote un mapa de rutas interactivo sin escribir código.
Enrutamiento en submilisegundos
El motor Dijkstra multinivel devuelve rutas a escala continental en milisegundos, incluso en hardware VPS modesto.
API de enrutamiento completa
Los endpoints para ruta, tabla, coincidencia, viaje, mosaico y el más cercano te permiten construir direcciones, matrices de ETA, coincidencia de mapas GPS y solucionadores TSP encima.
Regiones OSM personalizadas
Apuntá el contenedor init incluido a cualquier extracto de Geofabrik para ofrecer ruteo para un conjunto de datos a nivel de país, continente o planeta de tu elección.
Múltiples perfiles de viaje
Cambie el perfil Lua incluido entre auto, bicicleta y a pie para adaptar el enrutamiento al caso de uso que esté implementando.
Sin cuotas ni claves de API
Ejecutá consultas ilimitadas contra tu propia instancia sin límites de tasa, sorpresas en la facturación ni compartir datos con terceros.
¿Por qué ejecutar OSRM en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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