OSRM (Open Source Routing Machine) es un motor de enrutamiento de alto rendimiento para las rutas más cortas en redes viales construido a partir de datos de OpenStreetMap. Impulsa las indicaciones paso a paso, isocronas, matrices de distancia, coincidencia de mapas y optimización de viajes a través de una API HTTP limpia, y es utilizado en producción por openstreetmap.org y muchos productos de mapeo comerciales.

Esta plantilla incluye el backend de enrutamiento oficial junto con el frontend de direcciones oficial, para que obtengas una interfaz de usuario de mapa funcional lista para usar. Alojar OSRM por tu cuenta en tu propio VPS elimina las cuotas por solicitud y los niveles de precios, mantiene privadas las consultas de ubicación y te permite intercambiar cualquier región de OpenStreetMap que necesites sin compartir telemetría con un tercero.