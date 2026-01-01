Redis Commander es una interfaz web liviana y de código abierto para administrar bases de datos Redis. Ofrece un navegador estilo árbol para navegar por los keyspaces, editores en línea para strings, hashes, listas, sets y sorted sets, y una consola de comandos integrada para ejecutar comandos Redis arbitrarios. Las estadísticas del servidor —uso de memoria, clientes conectados, tasas de aciertos— son visibles de un vistazo en el panel de control.

Este deploy incluye Redis Commander con una instancia de Redis 7, para que obtengas un almacén de clave-valor completamente funcional y su interfaz de usuario de administración en una única pila. La autenticación básica HTTP protege la interfaz web del acceso no autorizado, y la instancia de Redis está protegida con una contraseña generada para que no quede expuesta sin credenciales.