Implementá Redis Commander en un clic.
Interfaz de gestión de Redis basada en web para explorar claves, editar valores y monitorear una base de datos Redis desde cualquier navegador.
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Lo que podés crear con Redis Commander
Redis Commander es una interfaz web liviana y de código abierto para administrar bases de datos Redis. Ofrece un navegador estilo árbol para navegar por los keyspaces, editores en línea para strings, hashes, listas, sets y sorted sets, y una consola de comandos integrada para ejecutar comandos Redis arbitrarios. Las estadísticas del servidor —uso de memoria, clientes conectados, tasas de aciertos— son visibles de un vistazo en el panel de control.
Este deploy incluye Redis Commander con una instancia de Redis 7, para que obtengas un almacén de clave-valor completamente funcional y su interfaz de usuario de administración en una única pila. La autenticación básica HTTP protege la interfaz web del acceso no autorizado, y la instancia de Redis está protegida con una contraseña generada para que no quede expuesta sin credenciales.
Funciones principales de Redis Commander
Clave Navegador
Navegá todo tu keyspace de Redis en una vista de árbol, buscá por patrón e inspeccioná o editá cualquier valor directamente en el navegador sin escribir comandos de Redis.
Todos los Tipos de Datos
Visualizá y editá cadenas, hashes, listas, conjuntos, conjuntos ordenados y streams con editores conscientes del tipo que muestran los datos en un formato estructurado y legible.
Consola de Comandos
Ejecutá comandos arbitrarios de Redis desde la consola integrada y mirá la respuesta al instante — útil para depuración, administración y operaciones de datos puntuales.
Estadísticas del Servidor
El panel de control muestra métricas en tiempo real del servidor Redis, incluyendo el consumo de memoria, las tasas de aciertos/fallos del keyspace, los clientes conectados y el tiempo de actividad, de un vistazo.
Autenticación Básica HTTP
La interfaz web está protegida por autenticación de nombre de usuario y contraseña, lo que evita el acceso no autorizado a tus datos de Redis a través de la interfaz de usuario del navegador.
¿Por qué ejecutar Redis Commander en Hostinger?
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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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