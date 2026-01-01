SurrealDB es una base de datos multimodo moderna escrita en Rust que unifica datos de documentos, grafos, relacionales, series temporales, geoespaciales y vectoriales en un único motor al que se accede a través de SurrealQL — un lenguaje de consulta similar a SQL diseñado para desarrolladores que buscan flexibilidad sin tener que manejar múltiples bases de datos especializadas. Con soporte nativo para consultas en vivo en tiempo real, permisos a nivel de fila y autenticación integrados en la propia base de datos, SurrealDB puede funcionar tanto como base de datos como backend-as-a-service para aplicaciones web y móviles.

Alojar SurrealDB en tu propio VPS les da a los desarrolladores y equipos pequeños una potente base de datos multimodo sin el costo por consulta de SurrealDB Cloud. La arquitectura de un solo binario simplifica la implementación y las operaciones en comparación con ejecutar bases de datos separadas para cargas de trabajo de documentos, grafos y series temporales.