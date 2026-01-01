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Base de datos multimodelo que combina datos de documentos, grafos, relacionales, series temporales, geoespaciales y vectoriales a través de un único lenguaje de consulta tipo SQL.
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Lo que podés crear con SurrealDB
SurrealDB es una base de datos multimodo moderna escrita en Rust que unifica datos de documentos, grafos, relacionales, series temporales, geoespaciales y vectoriales en un único motor al que se accede a través de SurrealQL — un lenguaje de consulta similar a SQL diseñado para desarrolladores que buscan flexibilidad sin tener que manejar múltiples bases de datos especializadas. Con soporte nativo para consultas en vivo en tiempo real, permisos a nivel de fila y autenticación integrados en la propia base de datos, SurrealDB puede funcionar tanto como base de datos como backend-as-a-service para aplicaciones web y móviles.
Alojar SurrealDB en tu propio VPS les da a los desarrolladores y equipos pequeños una potente base de datos multimodo sin el costo por consulta de SurrealDB Cloud. La arquitectura de un solo binario simplifica la implementación y las operaciones en comparación con ejecutar bases de datos separadas para cargas de trabajo de documentos, grafos y series temporales.
Funciones principales de SurrealDB
Tipos de datos multimodelo
Almacene documentos, gráficos, filas relacionales, series temporales, datos geoespaciales y vectores en la misma base de datos sin servicios separados para cada modelo.
Lenguaje de consulta SurrealQL
Lenguaje de consulta similar a SQL con extensiones para recorrido de grafos, búsqueda vectorial, operadores geoespaciales y campos calculados integrados en el esquema.
Consultas en vivo en tiempo real
Suscribite a los resultados de consultas en vivo a través de WebSocket para actualizaciones de UI en tiempo real sin sondeo ni infraestructura de bus de eventos externo.
Seguridad a nivel de fila
Los permisos granulares integrados en el esquema te permiten exponer de forma segura la base de datos directamente a clientes web y móviles sin una capa API intermedia.
Autenticación embebida
La autenticación de usuario, de alcance y basada en JWT incorporada hace que SurrealDB sea utilizable como un backend-as-a-service para aplicaciones prototipo.
Múltiples interfaces de consulta
Consultas a través de HTTP REST, WebSocket, librerías cliente nativas para JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET y PHP — o directamente a través de la CLI de SurrealQL.
¿Por qué ejecutar SurrealDB en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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