Implementá RStudio Server con instalación en un clic.
IDE de R basado en navegador para computación estadística, análisis de datos y visualización sin instalación local.
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Lo que podés crear con RStudio Server
RStudio Server es la versión web del IDE de RStudio, el entorno de desarrollo más utilizado para el lenguaje de programación R. Se ejecuta completamente en un navegador, brindando a científicos de datos, estadísticos e investigadores el mismo entorno R con todas las funciones que tendrían en un escritorio local —editor de scripts, consola, visor de gráficos, gestor de paquetes e inspector de entorno— sin requerir que R o RStudio estén instalados en la máquina de cada usuario.
Alojar RStudio Server en un VPS de forma autogestionada le da a tu equipo un entorno R persistente respaldado por CPU y memoria dedicadas. Los análisis, las instalaciones de paquetes y los grandes conjuntos de datos permanecen en el servidor en lugar de consumir los recursos de la máquina local, lo que hace que sea práctico ejecutar cargas de trabajo de R que requieren mucha computación desde cualquier dispositivo.
Funciones principales de RStudio Server
IDE completo de R en el navegador
La interfaz completa de RStudio — editor de scripts, consola, explorador de entorno y visor de gráficos — se ejecuta en tu navegador sin necesidad de una instalación local de R.
Notebooks de R Markdown
Creá y renderizá documentos R Markdown que combinan código, resultados y prosa en informes reproducibles en HTML, PDF o Word con un solo clic.
Desarrollo de apps Shiny
Cree y previsualice aplicaciones web interactivas de Shiny directamente desde el editor con un panel de vista previa en vivo para una iteración rápida.
Gestión de paquetes
Instalar y gestionar paquetes de R desde CRAN, Bioconductor y GitHub directamente desde el IDE con resolución automática de dependencias.
Git integrado
Controlá las versiones de scripts, análisis y proyectos con soporte integrado para Git y SVN sin salir del IDE.
¿Por qué ejecutar RStudio Server en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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