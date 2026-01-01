InvoiceShelf es una plataforma de facturación autoalojada para freelancers, consultores y pequeñas empresas que necesitan una solución de facturación profesional sin las tarifas mensuales de SaaS. Cubre el flujo de trabajo de facturación completo: clientes, ítems, facturas, presupuestos, gastos y pagos, con soporte para múltiples monedas, tasas de impuestos y plantillas de PDF personalizables.

Alojar InvoiceShelf en tu propio VPS mantiene tus datos financieros y registros de clientes privados en una infraestructura que vos controlás. Con la integración de la pasarela de pago Stripe incorporada y un portal de clientes donde los clientes pueden ver y pagar facturas online, obtenés una experiencia de facturación impecable sin tarifas por factura ni dependencia de un proveedor.