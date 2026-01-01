Implementá InvoiceShelf con un clic.
Plataforma de facturación de código abierto autohospedada para freelancers y pequeñas empresas, anteriormente conocida como Crater.
Elegí un plan VPS para InvoiceShelf
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con InvoiceShelf
InvoiceShelf es una plataforma de facturación autoalojada para freelancers, consultores y pequeñas empresas que necesitan una solución de facturación profesional sin las tarifas mensuales de SaaS. Cubre el flujo de trabajo de facturación completo: clientes, ítems, facturas, presupuestos, gastos y pagos, con soporte para múltiples monedas, tasas de impuestos y plantillas de PDF personalizables.
Alojar InvoiceShelf en tu propio VPS mantiene tus datos financieros y registros de clientes privados en una infraestructura que vos controlás. Con la integración de la pasarela de pago Stripe incorporada y un portal de clientes donde los clientes pueden ver y pagar facturas online, obtenés una experiencia de facturación impecable sin tarifas por factura ni dependencia de un proveedor.
Funciones principales de InvoiceShelf
Facturas y presupuestos
Creá facturas y presupuestos profesionales con plantillas personalizables y generación automática de PDF para cada documento.
Portal de pagos online
Los clientes pueden ver, descargar y pagar facturas en línea a través de un portal de autoservicio con integración de pasarela de pago de Stripe.
Seguimiento de gastos
Registrá y categorizá los gastos comerciales junto con las facturas para tener un panorama financiero completo en un solo lugar.
Soporte multimoneda
Facturá a los clientes en su moneda local con tipos de cambio configurables y selección de moneda por factura.
Administración de impuestos
Definí múltiples tasas de impuestos y aplicalas por artículo o por factura para manejar el IVA, el GST y otras estructuras impositivas.
¿Por qué ejecutar InvoiceShelf en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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