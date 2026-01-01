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Lo que podés crear con Grafana Tempo

Grafana Tempo es un backend de rastreo distribuido de alta escala diseñado para ingerir trazas de OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin y otras fuentes sin requerir una infraestructura compleja. A diferencia de los almacenes de trazas que dependen de Elasticsearch o Cassandra, Tempo almacena los datos de trazas en almacenamiento de objetos, lo que lo hace rentable a escala. Se integra de forma nativa con Grafana para permitir a los ingenieros saltar de una métrica de Prometheus o una línea de registro de Loki directamente a la traza correspondiente.

Esta plantilla agrupa Tempo con Grafana Alloy como el colector de OpenTelemetry, Prometheus para métricas y Grafana como la capa de visualización, brindándote una pila de rastreo distribuido autónoma que posees y controlas completamente en tu VPS.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Grafana Tempo

OpenTelemetry Nativo

Acepta trazas a través de los protocolos OTLP gRPC y HTTP, Jaeger y Zipkin, para que cualquier aplicación instrumentada pueda enviar datos sin SDKs específicos del proveedor.

Métricas de Trazas

Genera automáticamente métricas RED (tasa, errores, duración) a partir de datos de span a través del generador de métricas, poblando Prometheus con información a nivel de servicio sin instrumentación adicional.

Integración de Grafana

La fuente de datos de Grafana preconfigurada te permite saltar de cualquier métrica o línea de registro al rastreo correlacionado en un solo clic, acelerando el análisis de la causa raíz.

Lenguaje de Consulta TraceQL

Un lenguaje de consulta diseñado específicamente te permite filtrar y agregar rastreos por servicio, duración, estado de error y atributos de span con una precisión que la búsqueda ad-hoc no puede igualar.

Almacenamiento económico

Almacena datos de rastreo en disco local sin requerir Elasticsearch o Cassandra, manteniendo la infraestructura simple y los costos operativos predecibles.

Visualización de Gráfico de Servicio

Deriva mapas de dependencia de servicios a partir de datos de rastreo y los renderiza en Grafana, brindando a los equipos una vista siempre actualizada de la comunicación entre servicios y la latencia.

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