Grafana Tempo es un backend de rastreo distribuido de alta escala diseñado para ingerir trazas de OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin y otras fuentes sin requerir una infraestructura compleja. A diferencia de los almacenes de trazas que dependen de Elasticsearch o Cassandra, Tempo almacena los datos de trazas en almacenamiento de objetos, lo que lo hace rentable a escala. Se integra de forma nativa con Grafana para permitir a los ingenieros saltar de una métrica de Prometheus o una línea de registro de Loki directamente a la traza correspondiente.

Esta plantilla agrupa Tempo con Grafana Alloy como el colector de OpenTelemetry, Prometheus para métricas y Grafana como la capa de visualización, brindándote una pila de rastreo distribuido autónoma que posees y controlas completamente en tu VPS.