Implementá Text Generation Web UI en un clic.
Interfaz web con muchas funciones para ejecutar LLMs locales con soporte para GGUF, GPTQ y AWQ en CPU o GPU.
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Lo que podés crear con Text Generation Web UI
Text Generation Web UI es una interfaz de código abierto basada en Gradio para cargar, ejecutar e interactuar con modelos de lenguaje grandes localmente. Soporta más formatos de modelos que prácticamente cualquier otra interfaz de LLM autoalojada — incluyendo GGUF a través de llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 y Transformers — convirtiéndola en la herramienta principal para usuarios que trabajan con diversos archivos de modelos de HuggingFace y necesitan control total sobre los parámetros de inferencia.
Esta implementación utiliza la compilación optimizada para CPU, que ejecuta modelos cuantificados GGUF a través del backend de llama.cpp — práctica en cualquier VPS sin una GPU dedicada. Coloque cualquier archivo de modelo GGUF en el volumen de modelos y aparecerá en la pestaña Modelos listo para cargar. El autoalojamiento mantiene sus conversaciones, indicaciones del sistema y cualquier documento que comparta con el modelo en su propia infraestructura.
Funciones principales de Text Generation Web UI
Soporte para modelos multiformato
Cargar modelos GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2 y Transformers desde la misma interfaz sin reconfigurar los backends ni reconstruir el contenedor.
Chat, instrucción y cuaderno
Tres modos de interacción distintos cubren conversaciones de múltiples turnos, tareas estructuradas de pregunta-respuesta y generación de texto de forma libre en una sola herramienta.
Sistema de personajes y personas
Definí tarjetas de personaje de IA detalladas con historias de fondo, diálogos de ejemplo y avatares para moldear el comportamiento del modelo a lo largo de las sesiones.
API compatible con OpenAI
Habilitar la API REST opcional en el puerto 5000 para conectar aplicaciones externas usando las librerías cliente estándar de OpenAI sin cambios en el código.
Ecosistema de extensiones
Las extensiones de la comunidad agregan capacidades como memoria a largo plazo, entrada/salida de voz, integración de Stable Diffusion y herramientas personalizadas.
Inferencia de CPU sin GPU
Ejecuta modelos cuantizados GGUF en CPU a través de llama.cpp — un modelo de 3-7B parámetros es práctico en un VPS estándar con 8 GB de RAM.
¿Por qué ejecutar Text Generation Web UI en Hostinger?
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