Implementá Dify con instalación en un clic.
Plataforma de código abierto para aplicaciones LLM, para crear flujos de trabajo de IA, pipelines RAG y chatbots de forma visual.
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Lo que podés crear con Dify
Dify es la plataforma de desarrollo de aplicaciones LLM de código abierto más popular del mundo, que ofrece una interfaz visual para construir flujos de trabajo de IA, pipelines RAG, agentes de IA y aplicaciones de chatbot. Con soporte para más de 100 proveedores de LLM, incluyendo OpenAI, Anthropic, Google Gemini y modelos locales a través de Ollama, Dify permite a los equipos prototipar y desplegar aplicaciones de IA de nivel de producción sin escribir código de orquestación complejo.
Alojar Dify en tu propio VPS garantiza que todos los documentos, embeddings, conversaciones y claves API permanezcan bajo tu control total. Este despliegue incluye una base de datos vectorial Weaviate integrada para búsqueda semántica, ejecución de código en sandbox y protección SSRF para un desarrollo seguro de aplicaciones de IA.
Funciones principales de Dify
Editor visual de flujo de trabajo
Creá pipelines de IA complejos encadenando llamadas a LLM, integraciones de API y lógica condicional con arrastrar y soltar.
RAG pipeline
Ingerir documentos, generar embeddings y recuperar conocimiento relevante con la base de datos vectorial Weaviate integrada.
Framework de agentes con IA
Crear agentes autónomos con capacidades de invocación de herramientas para búsqueda web, ejecución de código y APIs externas.
Más de 100 proveedores de LLM
Conectate a OpenAI, Anthropic, Google, Mistral y modelos locales a través de Ollama con balanceo de carga de modelos y respaldo.
Ejecución de código en sandbox
Ejecutá Python y JavaScript de forma segura en un entorno aislado con protección SSRF incorporada.
Estudio de ingeniería de prompts
Diseñar, versionar y probar A/B prompts con un panel de observabilidad para registro y seguimiento.
¿Por qué ejecutar Dify en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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