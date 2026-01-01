Dify es la plataforma de desarrollo de aplicaciones LLM de código abierto más popular del mundo, que ofrece una interfaz visual para construir flujos de trabajo de IA, pipelines RAG, agentes de IA y aplicaciones de chatbot. Con soporte para más de 100 proveedores de LLM, incluyendo OpenAI, Anthropic, Google Gemini y modelos locales a través de Ollama, Dify permite a los equipos prototipar y desplegar aplicaciones de IA de nivel de producción sin escribir código de orquestación complejo.

Alojar Dify en tu propio VPS garantiza que todos los documentos, embeddings, conversaciones y claves API permanezcan bajo tu control total. Este despliegue incluye una base de datos vectorial Weaviate integrada para búsqueda semántica, ejecución de código en sandbox y protección SSRF para un desarrollo seguro de aplicaciones de IA.